MSCI’den Türkiye için Endeks Değişiklikleri

Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıklarken, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiğini, 12 hissenin çıkarıldığını, Standart endeksinden ise 1 hissenin çıkarıldığını duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 25 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Arçelik, Astor Enerji, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası ve Türk Traktör eklendi

Standart endeksinden ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Küçük ölçekli şirketler endeksinden de Agrotech Teknoloji, Alfa Solar Enerji, Bosch Fren Sistemleri, Can2 Termik, Eczacıbaşı Yatırım, Kaleseramik, Kardemir A Grubu, Kordsa Teknik Tekstil, Kuştur Kuşadası Turizm, Oyak Yatırım, Sarkuysan ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.