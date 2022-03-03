MTOSB'den üniversite-sanayi işbirliği için yeni adım - Son Dakika

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MTOSB'den üniversite-sanayi işbirliği için yeni adım

03.03.2022 16:25
MTOSB'den üniversite-sanayi işbirliği için yeni adım

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek adına yeni bir adım daha atarak, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) ve Mersin Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek adına yeni bir adım daha atarak, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) ve Mersin Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul'un birlikte imzaladığı protokol ile birlikte Mersin Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin başta iş yeri eğitimi, staj, araştırma ve çeşitli faaliyetleri düzenlemek, işbirliği ve ikili ilişkileri geliştirmek hedefleniyor. Protokol kapsamında ayrıca, Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, gıda mühendisliği, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj konularında ortak işbirliklerini geliştirmek, ortak araştırma projesi, sempozyum veya kongre gibi faaliyetler düzenlemek ve ortaklaşa eğitim, danışmanlık veya benzer kurslar konusunda işbirliği yapmak planlanıyor.

MTOSB Başkanı Tekli, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz, gençlerimize ve onların eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Özellikle mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimizin OSB'ler içerisinde sürekli aktif olmalarından yanayız. Bu işbirliği protokolü ile birlikte bunu sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

ÇUGİDER Başkanı Gelbul ise "Üniversite, sanayi ve STK üçgeninin önemi, bu imzalanan protokol ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimizin gelişimine bir nebze de olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere" diyerek Başkan Tekli ve üniversite yönetimine teşekkür etti. - MERSİN

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Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MTOSB'den üniversite-sanayi işbirliği için yeni adım - Son Dakika


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