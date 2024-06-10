MTSO Başkanı Konteyner İş Yerlerini Ziyaret Etti

Ekonomi

Eski belediye meydanında bulunan konteyner iş yerlerini ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Zemin düzenlemesi yapılmadan alelacele konulan konteynerler hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor. Şehrini terk etmeyip, konteynerde ticari varlığını sürdürme mücadelesi veren firmaların sorunları bir an önce çözüme kavuşmalı" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, eski belediye meydanında bulunan konteyner iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'tan bugüne tam 16 ay geçti. Şehrin imarı, inşası, ekonomisi ve psikolojisi tam anlamıyla düzelemedi. Konteynerlerde var olma mücadelesi veren esnafımız çoğu zaman günü siftahsız tamamlıyor. Plansızca yerleştirilen ve adına konteyner çarşı denilen yerlerde ticaret yapmak neredeyse imkansız. Eski belediye meydanına konulan konteyner iş yerleri de bunlardan sadece biri. Ziyaret ettiğimiz esnafın tamamının benzer sorunları var. Çarşının göbeğinde bulunan ve en hareketli olması beklenen konteyner işyerlerinde hiç hareketlilik yok. Zemin düzenlemesi yapılmadan alelacele konulan konteynerler hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor. Temiz su altyapısı ve WC yetersiz. Temizlik ve ışıklandırma yok denecek kadar az. Çarşının isim tabelası olmaması esnafı rahatsız ediyor. Tüm bu sorunları ilgili kurumlara ilettik, çözümünün takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Ticari alan inşaatlarının hızlıca tamamlanması ve adaletli bir şekilde hiç kimseyi mağdur etmeden teslimlerinin yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Şehrimizin farklı bölgelerine yerleştirilen 3 bin 500 civarında konteyner iş yerleri var. Konteynerlerdeki firmaların büyük bölümü yıllardır şehrimize hizmet etmiş, babadan dededen 40 yılı aşkındır ticari varlığını sürdüren saygın insanlar. Yıllarca 100-200 metrekare dükkanlarda bulunan esnafımız bugün 21 metrekare konteynerde mücadele ediyorsa, bu şehri terk etmemek içindir. Bu duruşa tüm kurum ve kuruluşların saygı duyması gerekiyor. O nedenle ticari alan inşaatlarının hızlıca tamamlanmasını ve adaletli bir şekilde hiç kimseyi mağdur etmeden teslimlerinin yapılmasını sabırla bekliyoruz" dedi. - MALATYA