MTSO\'da seçim tamamlandı, Serdar Yıldızgörer Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldızgörer, MTSO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yıldızgörer, yeni dönemde üyelerin ihtiyaçlarını ve Mersin'in ekonomik gelişimini merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti. Sanayiciden tüccara, üreticiden ihracatçıya, lojistik sektöründen girişimcilere kadar iş dünyasının tüm kesimlerinin taleplerini dikkate alacaklarını ifade eden Yıldızgörer, sorunların çözümü için sorumluluk üstlenen bir oda olacaklarını kaydetti.

MTSO'da bugüne kadar görev yapan yönetimlere, oda üyelerine ve kentin ekonomik gelişimine katkı sunan herkese teşekkür eden Yıldızgörer, geçmiş dönemlerde ortaya konulan çalışmaların Mersin'in ekonomik gücüne önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bu birikimi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldızgörer, mevcut yatırımların geliştirilmesi, yeni yatırımların kente kazandırılması, üretimin artırılması ve istihdamın büyütülmesi için çalışacaklarını ifade etti. Mersin'in gelişimi için kamu kurumları ve iş dünyasıyla iş birliğini güçlendireceklerini dile getirdi.

"Daha çok dinleyen, daha çok çalışan bir oda olacağız"

Üyelerin günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Yıldızgörer, daha çok dinleyen, daha çok çalışan ve gerektiğinde sorumluluk alan bir oda yönetimi oluşturacaklarını kaydetti.

Odanın başarısını yalnızca gerçekleştirilen toplantılarla değerlendirmeyeceklerini ifade eden Yıldızgörer, üyelerine ve Mersin'e sağlanan katkının esas alınacağını belirtti. Sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan takip edeceklerini aktaran Yıldızgörer, işletmelerin karşılaştığı sorunları ilgili kurumlara taşıyarak çözüm sürecini sonuç alınana kadar izleyeceklerini söyledi.

"Kazanan Mersin anlayışı ön planda olacak"

Yeni dönemde 'Kazanan Mersin' anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Yıldızgörer, 'Üreten Mersin, dünyaya satan Mersin, yatırım çeken Mersin, birlikte kazanan Mersin, lojistik üs Mersin ve geleceğini planlayan Mersin' başlıkları altında hazırlanan projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Üretimin desteklenmesi, ihracatın artırılması ve yeni yatırımların kente kazandırılmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu kaydeden Yıldızgörer, sektörler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. İşletmelerin nitelikli çalışan ihtiyacına yönelik çalışmaların yanı sıra verimlilik, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm konularına da odaklanacaklarını dile getiren Yıldızgörer, üniversitelerin bilgi birikimini iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşturacaklarını kaydetti.

"Mersin'in ekonomik gücünü arttırmayı hedefliyoruz"

Mersin'in liman, serbest bölge, sanayi, tarım ve lojistik alanlarındaki potansiyelini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Yıldızgörer, ulaşım ve sanayi altyapısı başta olmak üzere kentin öncelikli ihtiyaçlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Büyük ölçekli yatırımların Mersin'e kazandırılması için merkezi hükümet ve ilgili kurumlarla iletişim halinde çalışacaklarını ifade eden Yıldızgörer, kentin ticaret merkezi olma konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Mersin'de üretilen ekonomik değerin daha büyük bölümünün kentte kalması için çaba göstereceklerini kaydeden Yıldızgörer, oda üyeleri ve kentin tüm kurumlarıyla ortak akıl doğrultusunda hareket ederek Mersin'in ekonomik gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.