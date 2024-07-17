MTSO, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kayısı alımı ve taban fiyat açıklaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

MTSO, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kayısı alımı ve taban fiyat açıklaması çağrısında bulundu

MTSO, Toprak Mahsulleri Ofisi\'ne kayısı alımı ve taban fiyat açıklaması çağrısında bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kayısının enflasyon karşısında ezilmemesi ve maliyetinin altında satılmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulundu. Sadıkoğlu, TMO'nun depremden zarar gören şehre destek olarak kayısı alımı yapmasını ve üreticileri destekleyecek bir taban fiyat açıklamasını beklediklerini belirtti.

17.07.2024 16:20
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Kayısının enflasyon karşısında ezilmemesi ve maliyetinin altında satılmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrıda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "En son 2020 yılında ilk ve son kez kayısı alımı yapan TMO'nun, depremden büyük zarar gören şehrimize destek olarak kayısı alımı yapmasını ve üreticimizi destekleyecek bir taban fiyat açıklamasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kentin ana gelir kaynağı olan kayısıda üretici, esnaf ve ihracatçı üçlüsünün korunması için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çağrıda bulundu.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ülkemizin AB Coğrafi işaret tescilli sayılı ürünlerinden olan Malatya kayısısında hasat dönemindeyiz. Kayısımızın uzun ve meşakkatli üretim sürecinde emeği geçen üreticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayısıda en büyük temennimiz kuşkusuz şehrimiz ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasıdır. Bu anlamda fiyat istikrarı sağlanması çok önemli. Bu yılki tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak açıklandı. Meclis ve komite üyelerimizden aldığımız bilgiye göre, bu yılki kayısının açıklanan rekolteden daha fazla olduğu yönünde. Önceki sezondan kalan kayısıları da göz önünde bulundurduğumuzda arzın oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Arz talep dengesinin sağlanması ve kayısımızın hak ettiği değerde alıcı bulması için fiyat istikrarsızlığının önüne geçilmesi gerekiyor. Depremden büyük yaralar almış şehrimizin ana gelir kaynağı olan kayısıda üretici, esnaf ve ihracatçı üçlüsünün korunması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyat açıklamasını ve ürün alımı yapmasını bekliyoruz" dedi.

TMO'nun 2021 yılında ilk ve son kez taban fiyat belirleyerek kayısı alımı yaptığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "Son 1 yılda mazot, gübre, enerji ve diğer kalemlerde yaşanan yüksek fiyat artışları girdi maliyetini yaklaşık yüzde 300 oranında artırdı. Bugünlerde fiyatlamada düşüş eğilimi olan kayısıda taban fiyatı belirlenmemesi üreticimizin enflasyon karşısında ezilmesine, ürününü maliyetinin altında satmasına neden olacaktır. Üreticimizle birlikte bağlantılı şekilde esnafımızın ve ihracatçı firmalarımızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına TMO'nun ivedilikle taban fiyat açıklamasını bekliyoruz. En son 2020 yılında ilk ve son kez kayısı alımı yapan TMO'nun, depremden büyük zarar gören şehrimize destek olarak ürün alımı yapmasını ve üreticimizi destekleyecek bir taban fiyat açıklaması büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve TMO Genel Müdürümüzün şehrimiz adına elzem olan bu hususa kayıtsız kalmayacağına, konunun kalıcı ve kesin bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MTSO, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kayısı alımı ve taban fiyat açıklaması çağrısında bulundu - Son Dakika

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