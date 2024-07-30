MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor - Son Dakika
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Ekonomi

MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitinin ödeme süresi yarın sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, ödeme detaylarına ilişkin bilgileri internet sitesinde duyurdu. Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil Uygulaması, anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı gibi çeşitli kanallardan yapılabiliyor. Ödemelerin mağduriyet yaşanmaması için resmi internet adresleri kullanılmalı.

30.07.2024 12:45
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Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksitinin ödeme süresi yarın sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 yılına ilişkin MTV ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor - Son Dakika

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