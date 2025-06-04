MÜBAK 2025: Geleceğin Mühendisleri Buluştu

Atılım Üniversitesi'nin gelenekselleşen Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK), geleceğin mühendis adaylarını buluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kongre, lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalarını sunmalarına, uzmanlardan geri bildirim almalarına, disiplinler arası işbirlikleri kurmalarına ve mühendislikteki güncel gelişmeleri takip etmelerine olanak tanıdı.

Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu'nda iki gün süren kongre kapsamında, farklı mühendislik disiplinlerinden toplam 128 sözlü bildiri, 33 oturumda sunuldu. 371 öğrenci ve akademisyenin katılım gösterdiği etkinlikte, öğrencilerin araştırma sonuçları, hazırlanan posterlerde sergilendi.

MÜBAK 2025, genç mühendis adaylarının bilimsel üretkenliklerini sergiledikleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak geleceğin mühendislik dünyasına katkı sundukları buluşma noktası oldu. Çalışmalarda, çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren, sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlar öne çıktı.

Kongrenin ilk gününde, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar "Savunma Sanayinde Teknoloji Yönetimi: Olgunluk Seviyesinin Stratejik Önemi" başlıklı konuşmasıyla, Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi Direktörü İsmail Lazoğlu ise "Eğitimden Üretime: Nitelikli İnsan Gücü ile Katma Değer Yaratma" adlı sunumuyla katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılser Devrim, mühendislik eğitiminin yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, değişimi okuyabilen, disiplinler arası düşünebilen, araştırarak öğrenen ve ekip içinde yenilikçi çözümler üretebilen mühendisler yetiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Devrim, "Eğitim süreçleri de bu doğrultuda, bireyi bilgi, yaratıcılık, araştırma ve işbirliği gibi çok boyutlu yetkinliklerle donatmalı. MÜBAK 2025, Atılım Üniversitesi'nin araştırma temelli öğrenme vizyonunun somut bir yansıması." ifadelerini kullandı.