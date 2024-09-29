Mücevher Sektöründe Dijital Dönüşüm Zirvesi - Son Dakika
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Ekonomi

Mücevher Sektöründe Dijital Dönüşüm Zirvesi

Mücevher Sektöründe Dijital Dönüşüm Zirvesi

MİB tarafından düzenlenen zirvede mücevher sektöründeki dijitalleşme ve inovasyon değerlendirildi.

29.09.2024 18:49
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Mücevher İhracatçıları Birliğince (MİB) düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nde, mücevher sektöründeki dijitalleşme ve inovasyona ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte mücevher sektöründe dijital dönüşüm, ERP ve CRM programlarının sektördeki rolü, ticari istihbarata etkin erişim ve dijital markalaşmanın sırları gibi konular alanında uzman kişiler tarafından ele alındı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Kovid-19 sonrası dönemde dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, bu zorlu dönemde uluslararası ticaretin sekteye uğramasına rağmen dijitalleşme sayesinde hızlıca toparlandıklarını vurguladı.

Yakın, "Dijital platformların sunduğu fırsatlarla ihracat hız kazandı ve bu süreç Mücevher İhracatçıları Birliği'nin dijitalleşmeye yaptığı yatırımların önemini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

"Sektör, dijital platformlar üzerinden daha geniş müşteri kitlesine ulaştı"

Burak Yakın, söz konusu dönemde hayata geçirilen J-Box ve e-ticaret portalının, üyelerin ihracat süreçlerini internet ortamına taşıdığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede Türk mücevher sektörü, dijital platformlar üzerinden daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkanı buldu. Birliğin geliştirdiği CRM altyapısı, en iyi alıcıları tespit etmeye yönelik güçlü bir analiz sistemi sunarak, alım heyetlerinin etkinliğini artırdı. İstanbul fuarına katılımın yükselmesi için yapılan çalışmalar büyük başarı gösterdi. Aynı zamanda iletişimde hız ve verimlilik adına devreye alınan WhatsApp üye grupları, üyeler arasında iletişimi anında ve etkin bir hale getirdi. Böylece bilgi paylaşımı ve karar alma süreçleri daha hızlı gerçekleşti."

Etkinlik kapsamında gerçekleşen oturumda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaştı.

Yeni web adresiyle tüm hizmetler tek tıkla gerçekleşecek

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin dijitalleşme hamlelerinin son adımı olarak hayata geçirdiği yeni web sitesi yakında devreye girecek.

Yeni web sitesi aracılığıyla tüm hizmetlerin üyelere "tek tıkla" sunulması hedeflenirken, sektöre dair tüm bilgilere, hizmetlere ve güncel gelişmelere daha kolay ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mücevher Sektöründe Dijital Dönüşüm Zirvesi - Son Dakika

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