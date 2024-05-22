Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'ni satışa çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'ni satışa çıkaracak

Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi\'ni satışa çıkaracak

Mudanya Belediyesi, borçlarını ödemekte güçlük çektiği için Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi dahil 59 taşınmaz mülkünü satışa çıkaracak.

22.05.2024 09:25  Güncelleme: 09:27
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan ve belediye tarafından yaptırılan 12 dönümlük Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi de satışa çıkarılacak.

Borçları sebebiyle maaşları ödemekte güçlük çeken, SGK'ya 110 milyon lira borcu olan Mudanya Belediyesi'nin bu ay içerisinde yapılan meclis toplantısında belediyeye ait 59 taşınmaz mülkün satışı oy çokluğu ile kabul edildi. 59 mülkün içerisinde geçmiş dönem belediye başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından yaptırılan 12 dönümlük Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi de satış listesinde yerini aldı. Aralık ayında Mudanya'ya da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından belediye binası boşaltılmış, belediye başkan makamı başta olmak üzere bazı birimler Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde hizmete başlamıştı.

"59'unu birden satışa çıkarmayacağız"

Mudanya Belediyesi Başkanı Deniz Dalgıç, satışa çıkartılacak yerlerle ilgili açıklama yaparak, "Biz 59 tane taşınmaz için satış yetkisini istedik. Bize bu yetkiyi verdiler ama 59'unu birden satışa çıkarmayacağız. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı hangisinin satılabileceğini öngöremiyoruz. Bizim derdimiz bunların hepsini satmak değil. Bizim derdimiz şu anki dar boğazı geçmek. Nakit akışı sağlamak ve yapmamız gereken hizmete dair yatırım yapmak" dedi.

"Böyle kıymetli bir yerde belediye başkanı olarak durmama gerek yok"

"İçinde bulunduğumuz yer hastane, üniversite veya turizm tesisi olabilir. Bu kadar pahalı ve kıymetli bir yerde belediye başkanı olarak durmama gerek yok" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Dalgıç, "Konteynıra veya bir çadıra bile taşınabilirim. Yeter ki Mudanya'nın derdi çözülsün. Hasköy'de küçük parseller, şu anda kullanılmayan ama kiraya verilebilir yerler var. Kiraya verilebilir yerlerimiz maalesef 2-3 senedir boş duruyor. Bunları dönüştürebilirsek, buralardan gelir elde edebilirsek Mudanya'ya hizmet edeceğiz. Hepsini satmak gibi bir derdimiz yok. Sadece Yıldıztepe Tesisleri'ni satsak bütün sorunumuz çözülür" diye konuştu.

"Personel maaşlarını ödemekte güçlük çekiyoruz"

Yatırımcının gelmesi ve değerinin verilmesi durumunda burayı vereceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bizim derdimiz Mudanya'ya sahip çıkmak. Değerlerimizi yok etmek değil, yatırıma çevirmek. Otoparka, yollara ihtiyacımız var. Bunları yapabilmek için kamulaştırma mecburiyetimiz var. Kamulaştırma yapmak için kaynağımız yok. Bugünlerde nakit akışı sorunundan dolayı personel maaşlarını ödemekte güçlük çekiyoruz. Maaşını ödeyemediğiniz bir personelden hizmet isteyemiyorsunuz. Sezon açılacak nüfus 3 katına çıkacak ve hizmet ihtiyacı artacak. Bizim bunlar için kaynağa ihtiyacımız var. Daha önceden borçlanma yetkisi almıştık. Bankadan teminat mektubu bekliyoruz. Geldiği anda bize limit açılacak. Satmayıp buradan da kullanabiliriz ama ben faiz ödemektense elimizdeki kullanamadığımız mülklerden kurtulup işe yarayacak yatırımlar yapmak konusu önceliğim. Personeli işten çıkarmak gibi bir tasarrufumuz yok. Yasal olarak bunu yapamıyoruz. İş kanunu ve sendika engelliyor. İnsanları sebepsiz yere işten çıkarmak bize uyan bir şey değil. İşi layıkıyla yapmayan, hakkını vermeyenlerin de tabi ki gereği yapılacak. Bizim derdimiz elimizdeki mevcut personel sayısını arttırmadan daha sağlıklı bir hale getirmemiz lazım. Biraz zaman alacak ama yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'ni satışa çıkaracak - Son Dakika

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