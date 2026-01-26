Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı verilerine göre mali disiplini koruyan belediyeler arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı verilerine göre mali disiplini koruyan belediyeler arasında

Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı verilerine göre mali disiplini koruyan belediyeler arasında
26.01.2026 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe verilerine göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 119,55'lik bütçe gerçekleşme oranıyla Türkiye genelinde öne çıkarken, Fitch Ratings tarafından en yüksek 'AAA' kredi notuna layık görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı belediyelere ilişkin resmi bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin özkaynak yönetiminde ve mali disiplin anlayışında Türkiye genelinde öne çıkan belediyeler arasında yer aldığını ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gelir-gider dengesini koruyan ve mali disiplini önceleyen yönetim anlayışını net biçimde ortaya koydu. Verilere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 119,55'lik bütçe gerçekleşme oranıyla, özkaynaklarını etkin kullanan ve bütçe dengesini sürdürülebilir biçimde yöneten belediyeler arasında yer aldı.

Aynı tabloda yer alan diğer illerin verileri de belediyelerin mali performanslarına ilişkin önemli göstergeler sunuyor. Kilis, yüzde 127 oranıyla bütçe gerçekleşme oranı en yüksek il olarak ilk sırada yer aldı. Kilis'i yüzde 122,88 ile Denizli ve yüzde 121,66 ile Kars izledi. Samsun, yüzde 118,99'luk oranıyla mali disiplini güçlü iller arasında yer alırken; Niğde, Kütahya ve Osmaniye de yüzde 117'nin üzerindeki bütçe gerçekleşme oranlarıyla dikkat çekti.

Genel değerlendirmede, Muğla'nın da aralarında bulunduğu bu illerin, belediyecilikte kontrollü bütçe yönetimi, özkaynak temelli finansman ve mali disiplin ilkelerini başarıyla uyguladığı görülüyor.

Uluslararası Değerlendirme, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplinini teyit etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısına ilişkin göstergeler, uluslararası değerlendirmelerle de destekleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni 12'nci kez en yüksek ulusal kredi notu olan "AAA" ile değerlendirdi.

Fitch Ratings tarafından verilen bu not, belediyenin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu ve finansal yükümlülüklerini karşılama kapasitesinin yüksekliğini ortaya koyuyor. Ayrıca Fitch, belediyenin bağımsız finansal gücünü ölçtüğü SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni "bbb(+)" seviyesinde değerlendirerek Türkiye'de ilk sıraya yerleştirdi.

Başkan Aras: "Bütçe dengesini koruyan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, mali disiplinin yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bütçe yönetiminde planlı harcama ve dengeli gelir-gider yapısını esas alıyoruz. Kaynaklarımızı özkaynak temelli bir anlayışla yönetiyor; harcamalarımızı öncelikler doğrultusunda ve mali dengeleri gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşım, Büyükşehrin mali yapısının sürdürülebilir biçimde korunmasına ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fitch Ratings, Türkiye, Ekonomi, Finans, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı verilerine göre mali disiplini koruyan belediyeler arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:28:38. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Hazine Bakanlığı verilerine göre mali disiplini koruyan belediyeler arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.