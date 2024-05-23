Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteklemesi Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteklemesi Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteklemesi Veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında başlattığı 'Kıl Keçisi' projesi ile kadın üreticilere destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 379 kadın üreticiye bin 137 kıl keçisi dağıtıldı. Kadın üreticiler, proje sayesinde keçi sayılarını arttırarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

23.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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2019 yılında Muğla genelinde kadın üreticiler için 'Kıl Keçisi' projesini başlatan ve bugüne kadar 379 kadın üreticiye Bin 137 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteklemesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kıl keçisi desteklemesine katılan kadın üreticiler proje ile keçi sayısını arttırdıklarını, aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Üretici Demet Telli; "Keçi yetiştiriciliği ile aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kıl Keçisi projesinden 2020 yılında yararlanan ve 3 keçi alan Kavaklıdere ilçesinden üretici Demet Telli, "Şu anda 20 kadar oldular. Bu keçiler sayesinde ben de aileme katkı sağladım. Keçilerim çoğaldı" dedi.

Kıl Keçisi projesinden yararlanan Yatağan ilçesinden Elif Keskin'de 3 keçi ile başladığı üretimde şu an 10 keçisi olduğunu, ailesi ve kendi bütçesine ek gelir sağladığını belirtti.

Kıl Keçisi destekleme projesinden yararlanan Tarih bölümü mezunu üretici Cansu Biçer dört yıl resmi kurumlarda çalıştığını ama toprağıyla, üretimle ilgilenmenin kendisini daha mutlu ettiğini söyledi. Biçer; "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin keçisi projesini duydum. Ben katılmak istedim hemen. Muhtarımızın da yardımları ile bende katıldım. Keçilerimizi aldık, olur mu, olmaz mı, yapabilir miyiz derken baktık ki olacak ve devamını getirdik. Süt keçilerimizi daha da çoğalttık. Geçen yıl da artık süt satarak, peynir yaparak evimize katkı sağlamaya başladık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Üreticilere Kıl Keçisi Desteklemesi Veriyor - Son Dakika

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