Muğla Büyükşehir Belediyesi Meyve Sebze Kurutma Tesisi Üreticilere Destek Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Karaçulha Toptancı hali içerisinde kurulan Meyve Sebze kurutma tesisi üreticilerin ellerinde kalan ürünleri değerlendirmesine aynı zamanda katma değeri yüksek ürün elde etmesini sağlamaya devam ediyor. Verimli toprakları, başat ürünleri ile önemli bir tarım kenti olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi kurduğu Meyve Sebze Kurutma tesisi ile bugüne kadar 127 bin 500 kg yaş ürünü kurutarak üreticilere teslim etti. Yaş ürünler tesiste toz ürün, kuru, yarı kuru ürün ve pestil haline getiriliyor. 2018 yılında faaliyete başlayan tesiste bugüne kadar 28 çeşit üründen 127.5 ton işlendi.

2023 yılında ise il genelinden gelen 21.5 ton ürünü işleyen Meyve Sebze kurutma tesisi üreticilerin katma değeri yüksek ürünler elde etmesini sağladı. Meyve Sebze Kurutma Tesisi'nde kurutulan, toz ve pestil haline getirilen ürünlerden bazıları muz, kivi, çıntar, kuzugöbeği, salep, portakal, patlıcan, erik, armut, dut, ayva, biber, tarhana ve şeftali. - MUĞLA