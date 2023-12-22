Muğla Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafına ücretsiz taşıma maliyetini ödedi

Ülke genelinde yaşanan ücretsiz taşıma krizini Muğla'da çözen Büyükşehir Belediyesi 1359 şoför esnafını ilgilendiren ilk ödemeyi hesaplara yatırdı. 21 Aralık tarihi itibarı ile Büyükşehir Belediyesi ücretsiz yolcu taşıyan şoför esnafının biniş sayıları hesaplanarak bakanlıktan aldığı ödemeleri düşüldükten sonra kalan kısmını hesaplarına yatırdı.

21 Aralıkta Şoför Esnafının Hesaplarına ücretsiz taşıma maliyeti yatırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Ülkemizin birçok yerinde ücretsiz taşıma konusunda şoför esnafı ve vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Şoför esnafımız Bakanlık tarafından yapılan ödemenin ücretsiz taşıma maliyetini karşılamadığını, vatandaşlarımız ise ücretsiz biniş konusunda çeşitli zorluklar çektiklerini bizlere ilettiler. Konu üzerinde hassasiyetle duran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün bu konuda hem şoför esnafını hem de vatandaşları mağdur etmeden bir çözüm yolu bulunmasını istedi. Hayata geçirilen karar ile birlikte elektronik ücret toplama sistemi üzerinden aldığımız biniş raporu doğrultusunda, otobüslerin ay içinde taşımış oldukları ücretsiz yolcu sayıları tespit edildi. Yaptığımız bu tespitin ardından Bakanlık tarafından yapılan ödeme düşülerek kalan miktar araç sahiplerine belediyemiz tarafından ödendi. 1359 otobüsü kapsayan bu çalışma doğrultusunda hesaplanan hasılat üzerinden birim fiyatı doğrultusunda ilk ödeme 21 Aralık tarihinde yapıldı. Vatandaşlarımız ücretsiz seyahat hakkından gönül rahatlığı ile yararlanmaya devam edebilirler. Bu sektörden ekmek yiyen şoför esnafımızın da her zaman yanındayız" denildi. - MUĞLA