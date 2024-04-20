Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınmayı Destekliyor

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı ve üreticilere 500 balya kaba yem (yonca) dağıttı.

Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle çiftçilerin zor günler geçirdiği bugünlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi'nde bulunan 40 dekar arazide yem bitkisi ekimi yaptı. Yılda 5 kez hasadı yapılan yem bitkisinin ilk hasadından 500 balya kooperatif ortağı 30 üreticiye dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi 40 dekar arazide doğru sulama esasları kullanarak vahşi sulamanın önüne geçti ve yağmurlama sulama sistemi ile de önemli bir tasarruf sağladı. - MUĞLA