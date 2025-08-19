Muğla\'da Çöpler Enerjiye Dönüşüyor: Biyokütle Enerji Tesisleri Faaliyette

İklim değişikliğiyle mücadeleye önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, biyokütle enerji tesislerinde çöpleri elektrik üretiminde değerlendiriyor. Bu sayede hem metan gazı salınımı engelleniyor hem de yüz binlerce haneye enerji sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurduğu biyokütle enerji tesisleriyle atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Çöp sahalarında kurulan enerji tesisleri sayesinde bugüne kadar 1 milyon 145 bin 166 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer üretim gerçekleştirilirken, aynı zamanda iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımı da önemli ölçüde azaltıldı.

Çöpler enerjiye dönüştü

Kurulduğu günden bu yana Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas'ta hizmete alınan Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde bulunan biyokütle enerji santrallerinde toplam 12 megavat kurulu güçle elektrik üretimi yapılıyor. Bu tesislerde bugüne kadar 286 milyon 291 bin 613 kilovatsaat elektrik üretildi.

Üretilen bu elektrik miktarı, aylık ortalama 250 kWh tüketen 1 milyon 145 bin 166 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji sağladı. Böylece çöpler, yalnızca bertaraf edilmekle kalmayıp aynı zamanda enerji üretiminde önemli bir kaynak haline geldi.

742 Milyon TL'lik enerji değeri

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin biyokütle enerji tesislerinden bugüne kadar ürettiği elektrik, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 742 milyon TL olarak hesaplandı. Bu üretim, hem yerel ekonomiye katkı sağladı hem de fosil yakıt tüketimini azaltarak elektriğin sürekli ve güvenli biçimde sağlanmasına destek oldu.

143 Milyon metreküp metan gazı atmosfere salınmadı

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'nde atıkların doğal olarak parçalanmasıyla ortaya çıkan 143 milyon 973 bin 585 metreküp metan gazı da elektrik üretiminde kullanıldı. Böylece atmosfere salındığında iklim değişikliğine yol açacak bu güçlü sera gazının yayılması engellendi.

Bilimsel verilere göre metan gazı, karbondioksite kıyasla 25 kat daha fazla ısınma etkisine sahip. Bu nedenle metanın enerji üretiminde değerlendirilmesi, sadece elektrik üretimi açısından değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele yönünden de büyük önem taşıyor.

Çevre ve iklim için katkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmalarıyla hem doğa korunuyor hem de sürdürülebilir enerji üretimi için örnek bir model oluşturuluyor. Çöplerden elde edilen enerji, çevre dostu uygulamalarla geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan çevre mühendisi Semih Duman, tesislerde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak, Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas, katı atık düzenleme depolama tesislerimizde bulunan biyokütle enerji tesislerimizde çöpten elektrik üretmeye devam ediyoruz. 144 milyon metreküp metan gazı kullanarak yaklaşık 1 milyon 145 bin hanenin bir aylık elektrik tüketimini karşısında elektrik üretimi gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın çevremizin ve doğamızın korunmasına göstermiş olduğu hassasiyet, çevre yatırımlarına vermiş olduğu destekle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, biyokütle enerji ktesislerinde yürütülen çalışmaların çevresel ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekerek, katı atıkların artık çevreye zarar veren bir unsur olmaktan çıktığını, enerji üretiminde değerlendirilen stratejik bir kaynak haline geldiğini belirtti. Başkan Aras, kurdukları biyokütle enerji tesisleri sayesinde atıkların düzenli bertarafı sağlanırken, aynı zamanda bu atıklardan elektrik ürettiklerini açıkladı. - MUĞLA