Muğla'da Sanal İstihdam Fuarı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Sanal İstihdam Fuarı

Muğla\'da Sanal İstihdam Fuarı

Muğla İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler için sanal istihdam fuarı düzenliyor.

27.02.2025 11:13
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Muğla Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı, bölgedeki işverenler ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor.

Muğla İŞKUR tarafından 27 ve 28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanları ve işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak fuara Muğla ilinde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlayacak. İş arayan ve işverenlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek. Ayrıca iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrim içi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme imkanı gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

28 Şubat, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Sanal İstihdam Fuarı - Son Dakika

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