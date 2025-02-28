Muğla\'da Üniversite Öğrencilerine Ulaşımda 1 TL Uygulaması Başladı

Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için ulaşımda 1 TL uygulamasını 1 Mart itibari ile il genelinde uygulayacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için söz verdiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL'ye düşürülmesi uygulaması Öğrenci Abonman Kart il genelinde genişletilecek. Bu kapsamda, ilçelerdeki üniversite öğrencileri Aylık Öğrenci Abonman Kartı ile 60 biniş için 1 TL'den 60 TL ödeyerek şehir içi güzergahlarda ulaşım desteğinden faydalanabilecek.

1 Mart 2025'ten itibaren uygulama hayata geçirilecek

Büyükşehir Belediyesi'ne gelen talepler doğrultusunda, Muğla'da ikamet eden ve ilgili mevzuat kapsamında indirimli ulaşım hakkı bulunan üniversite öğrencileri için 'Öğrenci Abonman Kart' uygulaması başlatılıyor. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulama ile öğrenciler, şehir içi güzergahlarda aylık 60 biniş için 60 TL ödeyerek toplu taşımadan yararlanabilecek.

Kartlar elektronik seyahat kartı basım ve vize noktalarından temin edebilecek

Abonman indiriminden faydalanabilmek için üniversite öğrencilerinin ikametgah adreslerini Muğla'ya almaları gerekiyor. Öğrenciler yeni elektronik seyahat kartlarını ilçelerde bulunan elektronik seyahat kartı basım ve vize noktalarından temin edebilecekler. Menteşe ilçesinde indirimli olarak faaliyet gösteren 7 MUTTAŞ güzargahında mevcut 1 TL uygulamasına ise devam edilecek.

Üniversite öğrencisi Merve Gedik, "Çok iyi oldu. Merkeze gelip gittiğimiz için çok iyi oldu bence. Zaten merkeze sürekli gelip gittiğimiz için önceden daha mesela bütçemizi zorladığından dolayı çok fazla gidemiyorduk. ya da arkadaşlarımızı gönderiyorduk tek seferlik. Ama bu şekilde hani ihtiyaçlarımızı karşılamak için gayet her istediğimiz zaman gidebiliyoruz. Aynı zamanda okula gidiyoruz. Sabahları çok erken saatlerde derslerimiz oluyor ve hani yürüyerek yetişemeyeceğimiz için haliyle ring kullanmak durumunda kalıyoruz. Ringlerin 1 lira olması çok iyi oldu" dedi.

Öğrenci Zehra Çiçek, "Bizim için çok iyi. Sanırım ilçelerde de oluyormuş bu. Maddi açıdan şehir dışında okuyan öğrenciler için çok iyi oldu. Yola para gitmiyor gibi düşünüyoruz" dedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öğrenci dostu projelerinden biri olan 1 TL uygulamasını ilgilerinde yayarak 1 Mart 2025 tarihinde abonman kart uygulamasını hayata geçiriyoruz. İlimizde ikamet eden üniversite öğrencilerimiz kent kart basım noktalarından 60 binişlik abonman kartlarını temin edeceklerdir. Her biniş 1 TL'dir. Uygulamada üniversite öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını kolaylaştırmak ve bir nebze olsun maddi destek sağlamak amaçlanmaktadır. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla kültür, turizm ve tarım kenti olduğu kadar aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de en çok tercih ettiği şehirlerin başında geldiğini, Muğla'yı tercih eden, yükseköğrenimini Muğla'da yapan gençlere Büyükşehir olarak destek olmak amacıyla ulaşım hizmetinde 1 TL uygulamasını başlattıkları ve bu uygulamayı 1 Mart itibariyle üniversite öğrencilerinin bulunduğu ilçelerde de başlatacaklarını açıkladı. - MUĞLA