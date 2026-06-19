Öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
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Öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım desteği

Öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım desteği
19.06.2026 12:17  Güncelleme: 12:19
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran'da yapılacak YKS'ye katılacak öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağlayacak. Başkan Ahmet Aras, öğrencilere başarılar diledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20- 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

Öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla alınan karar kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUTTAŞ tarafından işletilen resmi plakalı (siyah plakalı) toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Uygulama kapsamında, havalimanı taşımacılığı yapan araçlar hariç olmak üzere mevcut güzergah ve sefer saatlerinde hizmet veren resmi plakalı belediye otobüslerinden sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlileri yararlanabilecek. Öğrenciler sınava giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini şoför personele göstererek ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım hizmeti 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 ile 15.00 arasında, 21 Haziran Pazar günü ise saat 07.00 ile 19.00 arasında geçerli olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetle öğrencilerin sınav günü ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamalarının önüne geçilmesi ve sınav merkezlerine zamanında ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

Başkan Aras'tan öğrencilere başarılar mesajı

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) hepinize yürekten başarılar diliyorum. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Verdiğiniz emeğin güzel sonuçlara dönüşmesini temenni ediyor, sınav heyecanınızı paylaşıyorum. Geleceğinizi şekillendirecek bu önemli sınavda hepinize başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

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