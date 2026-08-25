Muğla'dan Dünyaya Yavru Balık İhracatı Rekoru

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği ve ihracatında lider kenti Muğla'da, modern kuluçkahanelerde üretilen çipura ve levrek yavruları, özel sistemlerle donatılmış araç, gemi ve kargo uçaklarıyla yurt dışına gönderiliyor.

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde 167 bin ton üretim ve yüzde 26'lık payla lider konumunda bulunan Muğla, sofralık balık üretimi ve ihracatının yanı sıra balık yavrusu üretiminde de önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Kentteki 23 kuluçkahanede yıllık yaklaşık 900 milyon yavru balık üretim kapasitesi bulunuyor.

Türkiye'nin yavru balık ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılayan kuluçkahanelerde üretilen balıkların bir bölümü başta Umman, Tunus, Kuveyt, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, kentte denizlerde su ürünleri yetiştiriciliğinin 1986 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından hızla geliştiğini söyledi.

Sektörün ilk yıllarında yetiştiricilikte kullanılan balık yavrularının doğadan toplandığını belirten Baydar, 2000'li yıllarda Bakanlığın öncülüğünde deniz balıkları kuluçkahanelerinin kurulmaya başlandığını, özel sektör yatırımlarının da artmasıyla balık yavrusu üretiminde önemli bir kapasiteye ulaşıldığını ifade etti.

Baydar, modern kuluçkahanelerde kapalı devre su sistemleri, iklimlendirme ve fotoperiyot uygulamaları sayesinde yılın 12 ayı balık yavrusu üretilebildiğini kaydetti.

Muğla'nın balık yavrusu üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezi haline geldiğini belirten Baydar, şöyle konuştu:

"İlimizde toplam 900 milyon kapasiteye sahip 23 adet deniz balıkları kuluçkahanesi mevcut. Ülke ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan bu kuluçkahanelerden aynı zamanda yurt dışına da ihracat yapılıyor. 2025 yılında Umman, Tunus, Kuveyt, Arnavutluk ve KKTC'ye toplam 33 milyon yavru balık ihraç edildi."

Baydar, son olarak 1 milyon 320 bin çipura yavrusunun Tunus'a gönderilmek üzere sevkiyata hazırlandığını dile getirerek, "Ortalama 4,5 gram büyüklüğündeki 1 milyon 320 bin çipura yavrusu gemiye yüklendi ve Tunus'a gidiyor." dedi.

"Muğla bu işin lokomotifliğini taşıyor"

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı ve Kılıç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Bozan da Muğla merkezli firmaların Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretim yaptığını ve sektörün gelişiminde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin levrek ve çipura üretiminde dünya çapında önemli bir konuma ulaştığını belirten Bozan, Muğla'nın da bu alanda sektörün lokomotifi olduğunu ifade etti.

Bozan, özellikle 2004 yılından sonra kültür balıkçılığının desteklenmesiyle sektörün açık denizlere taşınması ve modernize edilmesi konusunda önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu alana katkı sunan yetkililere teşekkür etti.

Balık yavrusu üretiminde anaçların ıslah edilerek stoklandığını anlatan Bozan, geliştirilen sistemler sayesinde kesintisiz üretimin sürdürüldüğünü kaydetti.

Bozan, "Anaç balığımızı kendimiz ıslah ederek stokluyoruz. Anaçlardan fotoperiyot dediğimiz yöntemlerle yılın 12 ayı yumurta alabilir pozisyondayız. Aldığımız yumurtaları yavru haline getirip denize indiriyoruz. Yavru balığı başta Tunus, Arnavutluk, Dubai, Suudi Arabistan olmak üzere farklı ülkelere, ayrıca geçmişte Dominik ve Amerika gibi ülkelere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ediyoruz." diye konuştu.

55 milyon avroluk yavru balık ihracatı

Muğla'da üretilen balık yavrularının yalnızca fiziksel olarak ihraç edilmediğini, üretim tecrübesinin de yurt dışında değerlendirildiğini belirten Bozan, Türk firmalarının farklı ülkelerdeki üreticilere danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

Bozan, "Yavru balık ihracatından elde ettiğimiz rakam 55 milyon avro civarında. Bu da aslında ciddi bir rakam. Çok küçük bir parçasını vermemize rağmen yavru balığı bizden almalarının sebebi bizim bu konudaki ustalığımız ve tecrübemiz. Onlara aynı zamanda üretimsel anlamda yerine göre danışmanlık da veriyoruz. Hatta yetişmiş personelimizi transfer edenler de var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin su ürünleri sektöründeki üretim ve ihracat gücünün, Muğla'daki modern tesisler ve yetişmiş insan kaynağıyla uluslararası pazarlara taşındığını belirten Bozan, sektörün gelecek dönemde de büyümeye devam edeceğini kaydetti.