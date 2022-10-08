Muğla haberleri! İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Muğla haberleri! İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı

08.10.2022 20:02
Muğla haberleri! İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı

Muğla yerel ekonomi haberine göre İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi başkanlık seçimini İlkay Tugay kazandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi başkanlık seçimini İlkay Tugay kazandı.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Şaban Arıkan mavi liste, diğer adaylar ise turuncu, kırmızı ve beyaz liste ile yarıştı.

Olağan genel kurulda 373 üye oy kullandı, 4 oy geçersiz sayıldı.

Turuncu liste ile yarışan İlkay Tugay 131 oy alarak seçimi kazandı.

Denizcilerin sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade eden Tugay, seçimlerin hoşgörü ortamında, karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Fethiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla haberleri! İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberleri! İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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