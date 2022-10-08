Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Şaban Arıkan mavi liste, diğer adaylar ise turuncu, kırmızı ve beyaz liste ile yarıştı.

Kaynak: AA

Fethiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Muğla haberleri! İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi seçimleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.