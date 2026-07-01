Muğla\'nın Dış Ticareti Güçleniyor

Muğla'da Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 109 milyon 61 bin 381 dolar, ithalat ise 37 milyon 191 bin 279 dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan verilere göre, ilin ihracatı 109 milyon 61 bin 381 dolara ulaşırken, ithalatı 37 milyon 191 bin 279 dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat rakamlarının ithalatın üzerinde seyretmesi, Muğla'nın dış ticaret dengesine olumlu katkı sunduğunu gösterdi. Tarım, madencilik, su ürünleri, doğal taş ve mermer ile meyve sebze başta olmak üzere ihracata yönelik üretim yapan sektörlerin performansı, ilin dış ticaret hacmine önemli katkı sağlamaya devam etti.

Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle öne çıkan Muğla, ihracat odaklı üretim yapısını güçlendirirken, küresel pazarlardaki rekabet gücünü de koruyor. Açıklanan veriler, ilin üretim kapasitesi ve dış ticaret potansiyelinin sürdürülebilir şekilde gelişmeye devam ettiğine işaret ediyor. - MUĞLA