Muğla'nın Gelişimi İçin Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Gelişimi İçin Toplantı

Muğla\'nın Gelişimi İçin Toplantı

Vali Akbıyık, Muğla Gelişim Platformu toplantısında projeleri ve iş birliğini değerlendirdi.

17.12.2024 14:29
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Gelişim Platformu'nun düzenlemiş olduğu 'Geleneksel Grup Toplantısı'na katıldı. Muğla'nın gelişimine yönelik projelerin konuşulduğu toplantıda Akbıyık, "Siyasi farklılıklarına rağmen Muğla'mızın gelişmesi için bir araya gelen, düşünen, proje üreten gençlerimiz; Muğla'mızın önümüzdeki yıllarda birçok alanda farkını ortaya koyacağını gösteriyor" dedi.

Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu, Muğla'da gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında Muğla Valisi İdris Akbıyık'a bilgi verdi.

Vali Akbıyık: "Muğla, birlikte gelişecek"

Toplantıda konuşan Akbıyık, "Muğla'nın her alanda gelişmesini amaçlayan Muğla Gelişim Platformu ile bir araya geldik. Muğla Gelişim Platformu üyeleriyle İlimizin altyapı ve üstyapı projelerinin yanında sanattan, spora, turizmden, ticarete, eğitimden, sağlığa, stadyumdan, hipodroma birçok konuda istişarelerde bulunduk. Siyasi farklılıklarına rağmen Muğla'mızın gelişmesi için bir araya gelen, düşünen, proje üreten gençlerimiz; Muğla'mızın önümüzdeki yıllarda birçok alanda farkını ortaya koyacağını gösteriyor. Muğla'mız el birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliğiyle bilimin ışığında yapılacak çalışmalarla gelişecek. Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu ve üyelerine nazik davetleri ve keyifli sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Nizamoğlu: "Muğla'mıza değer katacak projeleri konuştuk"

Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu, "Muğla Gelişim Platformu olarak aylık toplantımızı gerçekleştirdik. Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık Beyefendi ile istişare etme fırsatı bulduğumuz toplantımızda Muğla'mıza değer katacak projelerimizi masaya yatırdık. Valimiz bugüne kadar Muğla'ya faydalı her konuya göstermiş oldukları alakayı projelerimize de gösterdiler. Çok verimli ve keyifli bir toplantı oldu. Kendilerine yoğun mesailerine rağmen bizlere ayırdıkları vakit için ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz" diye konuştu.

Toplantının devamında, Muğla'nın gündemi ve vatandaşların problemleri ele alındı. Platform üyeleri ile Vali Akbıyık arasında çeşitli konularda görüş alışverişi yapıldı. Muğla Gelişim Platformu Üyesi Atakan Özkaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür plaketi verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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