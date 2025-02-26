Muğla'nın Süs Bitkisi Üretim Projesi 10 Yıldır Başarıyla Sürdürülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'nın Süs Bitkisi Üretim Projesi 10 Yıldır Başarıyla Sürdürülüyor

Muğla\'nın Süs Bitkisi Üretim Projesi 10 Yıldır Başarıyla Sürdürülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2015'te başlattığı süs bitkisi üretim projesi, yerel üreticilere alım garantisi sunarak kent estetiği ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Proje kapsamında, 10 yıl içinde 26 milyon 25 bin süs bitkisi üretildi ve kadın istihdamı artırıldı.

26.02.2025 13:57  Güncelleme: 13:59
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan ve yerel üreticilere alım garantisi sunan süs bitkisi üretim projesi, kent estetiği ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Yerel üreticileri desteklemeyi ve süs bitkisi temin maliyetlerini azaltmayı hedefleyen proje, 10 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

10 yılda 26 Milyondan fazla süs bitkisi üretildi

Proje, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'ndeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle hayata geçirildi. Bugün ise 30 üreticiye ulaşarak önemli bir büyüme kaydetti. Proje kapsamında bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 60 Milyon TL olan 26 milyon 25 bin süs bitkisi fidanı üretildi. Bu bitkilerin 13 milyon 248 bini Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak park, bahçe ve refüjlerin peyzaj düzenlemelerinde kullanıldı.

Kadın istihdamına katkı sağlanıyor

Proje, bölgedeki kadın istihdamını artırmayı da hedefliyor. Seralarda istihdam edilen birçok kadın, projeden sağlanan destekle ekonomik gelir elde ediyor. Proje, sunduğu hizmet alanını genişleterek çalı ve ağaç grubu bitki üretimiyle daha fazla ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor. Ayrıca, alım garantili süs bitkisi üretiminin bölgedeki bilinirliğini artırmak için yönlendirme levhaları yerleştirildi.

Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin projenin kooperatif için önemini anlattı; "Bölgenizde 30 tane seramız var. Bu yıl 22 milyon adet mevsimlik süs bitkisi ürettik. Bölgemizin çevre ilçelerindeki belediyeler de aynı zamanda talepte bulunuyorlar. Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ahmet Aras başkanımıza çok teşekkür ederiz ilgilendiği için bizlerle"

Üretici Duray Karagünlü, "Muğla'mız çok güzel. Biz de daha güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çoğu çiçeği kendimiz üretiyoruz. Dalından dikiyoruz. Kadın eli değince daha güzel oluyor. Verimli oluyor. Büyük şehir alıyor. Alım garantili. Memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras arkamızda destekçi" dedi.

2015 yılında başlayan projemiz 10 sene, yani 20 sezondur kendini geliştirerek devam etmektedir. Bölgenin talebi doğrultusunda her sezon kullanılan mevsimlik süs bitkilerini Muğla'lı üreticilerimize ürettirerek üreticilerimizin kazanmasını amaçlayan bir projedir. Kooperatif tarafından günümüze kadar toplamda 26 milyon bitki üretilmiştir. Proje kapsamında mevsimlik çiçek üretiminin yanı sıra çalı ve ağaç grubu süs bitkilerinde üretimi yapılmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde kadın istihdamını arttırmaya devam ediyoruz

Üretici Elvan Soydan, "Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği destekle birlikte çiçek işine başladık. Bizim için de bir geçim kaynağı oldu. Muğla'lı kadınlar olarak ürettiğimiz bitkiler, çiçekler, süs bitkilerimiz sadece Muğla'nın değil, diğer illerin de sokaklarını süslüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın kadın üreticilere ve kooperatifimize verdiği destek için çok teşekkür ederiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli ziraat teknikeri Sinan Ünlü, alım garantili süs bitkisi üretim projesi hakkında bilgi verdi. Ünlü, projenin yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi. "2015 yılında başlayan projemiz 10 sene, yani 20 sezondur kendini geliştirerek devam etmektedir. Bölgenin talebi doğrultusunda her sezon kullanılan mevsimlik süs bitkilerini Muğla'lı üreticilerimize ürettirerek üreticilerimizin kazanmasını amaçlayan bir projedir. Kooperatif tarafından günümüze kadar toplamda 26 milyon bitki üretilmiştir. Proje kapsamında mevsimlik çiçek üretiminin yanı sıra çalı ve ağaç grubu süs bitkilerinde üretimi yapılmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde kadın istihdamını arttırmaya devam ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin yerel üreticilere sağladığı ekonomik katkılara ve sürdürülebilir kent estetiğine dikkat çekti. Başkan Aras, temel hedeflerinin yerel üreticiyi desteklemek ve süs bitkisi temin maliyetlerini azaltmak olduğunu, proje ile hem maliyetleri düşürdüklerini, hem de yerel üreticilerin ekonomik kazanım elde etmesini sağladıklarını belirtti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'nın Süs Bitkisi Üretim Projesi 10 Yıldır Başarıyla Sürdürülüyor - Son Dakika

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