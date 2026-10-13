Muğla Ula'da kadın çiftçilere defne fidanı dağıtıldı, yıllık 1600 ton hasat yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Ula'da kadın çiftçilere defne fidanı dağıtıldı, yıllık 1600 ton hasat yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Ula\'da kadın çiftçilere defne fidanı dağıtıldı, yıllık 1600 ton hasat yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında defne hasadı ve fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Muğla'da yıllık yaklaşık 1600 ton yaş defne hasadından 35 milyon lira gelir elde edildiği belirtildi; kadın üreticilere defne fidanı ve hediye verildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında defne hasadı ve fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki etkinliğe, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavasoğlu, kurum temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Baydar, burada yaptığı konuşmada, Muğla'da yaklaşık 1500 dekar alanda defne yetiştirildiğini, yıllık yaklaşık 1600 ton yaş defne hasadı yapıldığını belirtti.

Bu üretimden yaklaşık 35 milyon lira gelir elde edildiğini aktaran Baydar, defne yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı, üretici gelirlerini artırmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kadın üreticilerin tarımsal üretimde desteklenmesinin önemine değinen Baydar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Ula Belediye Başkanı Caner de defne üretiminin aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, üreticilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Programda kadın üreticilere defne fidanı ve hediye verildi, ardından defne bahçesinde fidan dikimi ve hasat yapıldı.

Kaynak: AA
EtkinlikEkonomiHediyeMuğlaKadınDünyaUlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
UEFA’dan Fatih Terim’e sürpriz görev UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev
Karadeniz fıkrası gibi Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:05:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Ula'da kadın çiftçilere defne fidanı dağıtıldı, yıllık 1600 ton hasat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei