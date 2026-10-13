Muğla Ula\'da kadın çiftçilere defne fidanı dağıtıldı, yıllık 1600 ton hasat yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında defne hasadı ve fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki etkinliğe, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavasoğlu, kurum temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Baydar, burada yaptığı konuşmada, Muğla'da yaklaşık 1500 dekar alanda defne yetiştirildiğini, yıllık yaklaşık 1600 ton yaş defne hasadı yapıldığını belirtti.

Bu üretimden yaklaşık 35 milyon lira gelir elde edildiğini aktaran Baydar, defne yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı, üretici gelirlerini artırmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kadın üreticilerin tarımsal üretimde desteklenmesinin önemine değinen Baydar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Ula Belediye Başkanı Caner de defne üretiminin aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, üreticilerin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Programda kadın üreticilere defne fidanı ve hediye verildi, ardından defne bahçesinde fidan dikimi ve hasat yapıldı.