Mühendislik Bölümü Tercihi Yapacak Öğrencilere Öneriler

Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Süleyman Baştürk, üniversite tercihlerinde mühendislik bölümünü seçmeyi düşünen öğrencilere önerilerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tercih döneminin son günlerine yaklaşılırken, mühendislik bölümlerini seçmeyi düşünen öğrencilerin, tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. öğretim üyesi Süleyman Baştürk, mühendislik tercihinde bulunmayı düşünen öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Üniversite tercihiyle öğrencilerin tüm profesyonel iş yaşamlarını bu meslekte geçirme ihtimali olduğunu hatırlatan Baştürk, "Mühendislik bölümlerini iyi inceleyin. Farklı mühendislik bölümleri farklı yetenekler ve beceriler gerektirebilir. Bu sebeple yetenek ve becerilerinize uygun bölümü tercih etmeniz, hem meslek başarınızı hem de mesleğinizi severek yapmanızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Güncel ilgi gören bölümlerin yanı sıra gelecekte yüksek talep görecek bölümlerin de araştırılması gerektiğini vurgulayan Baştürk, yapay zekanın gelişmesiyle bazı mesleklere talebin azalacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Baştürk, mühendislik alanına göre çalışma ortamlarının farklılık gösterebileceğini belirterek, "Örneğin, inşaat mühendisleri proje ofislerinin yanı sıra şantiyelerde de çalışabilirken, yazılım mühendisleri çoğunlukla ofislerde veya uzaktan çalışmaktadır. Dolayısıyla iş yaşamınızda nasıl bir ortamda çalışmak istediğinizi de dikkate almanız gerekmekte. İşverenlerin hangi bölüm mezunlarına daha çok talep gösterdiğini araştırarak mezuniyet sonrasında iş bulma olasılığınızı artırabilirsiniz. Ayrıca, farklı mühendislik bölümlerinin ortalama gelir seviyelerini de dikkate alabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geniş laboratuvar olanakları, mesleğinizde daha iyi yetişmenize katkı sağlar"

Tercih edilmesi planlanan bölümün akademik kadrosu ve öğretim üyelerinin özgeçmişlerinin incelenmesi gerektiğini aktaran Baştürk, ders alınacak akademisyenlerin bilgi birikimi ve yaptığı bilimsel çalışmaların, eğitim kalitesini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Seçilecek üniversitenin ve bölümün laboratuvar ve altyapı imkanlarının araştırılması gerektiğine işaret eden Baştürk, "Geniş laboratuvar ve altyapı olanakları, mesleğinizde daha iyi yetişmenize katkı sağlar. Proje takımları bulunan ve ulusal/uluslararası yarışmalara katılan üniversite ve bölümleri tercih edin. Lisans eğitimi süresince bir öğrenci takımında yer almak, sizi profesyonel yaşama çok daha iyi hazırlar. Bu takımlarda aktif görev alan öğrenciler, mezun olmadan iş teklifi alabilir." şeklinde görüş belirtti.

Baştürk, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) gibi ulusal ve uluslararası geçerliliği olan kurumlarca akredite edilmiş bölüm ve üniversitelerin tercih edilmesinin önemine değinerek, daha kaliteli eğitimin yanı sıra diplomanın dünya genelinde geçerli olmasının öğrenciler açısından avantajlı olduğunun altını çizdi.

Özellikle mühendislik eğitiminde, üniversite ve bölümün İngilizce başta olmak üzere farklı yabancı dilde eğitim vermesinin önemli bir tercih sebebi olabileceğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İngilizce dilinde eğitim almak, hem seçeceğiniz mühendislik alanıyla ilgili teknik literatüre hakim olmanızı hem de yabancı dil becerinizi geliştirmenizi sağlar. ERASMUS gibi yurt dışı işbirliği ve öğrenci değişim programlarında gelişmiş üniversiteleri tercih edin. Lisans eğitiminiz boyunca bu imkanlardan faydalanarak yurt dışı tecrübesi edinmek, mesleki gelişiminize büyük katkı sağlar. CO-OP (Co-operative Education) gibi normal ders döneminde de sanayide uzun dönem staj imkanı sağlayan ve üniversite-sanayi işbirlikleri gelişmiş üniversiteleri tercih edin. Bu modelde eğitim alarak, hem uygulama becerinizi geliştirme imkanı bulabilir hem de işverene kendinizi tanıtarak aynı yerde işe girme şansını artırabilirsiniz."