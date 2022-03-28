Multinet Up'ta genel müdür değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi

Multinet Up'ta genel müdür değişikliği

28.03.2022 13:27
Multinet Up'ta genel müdür değişikliği

Multinet Up'ta 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Demirhan Şener, bayrağı 4 Nisan itibarıyla Ali Emre Sever'e devredecek.

Multinet Up'ta 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Demirhan Şener, bayrağı 4 Nisan itibarıyla Ali Emre Sever'e devredecek.

Şirket açıklamasına göre, 2017 yılından bu yana Multinet Up gurubunun Üst Yöneticisi (CEO) ve gruba bağlı iştiraklerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Demirhan Şener, 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacak.

4 Nisan itibarıyla Multinet Up'ın genel müdürlüğü görevini üstelenecek olan Ali Emre Sever, lisans eğitimini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Aynı yıl başladığı uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst&Young'da Kıdemli Denetim Müdürü olarak 2013 yılına kadar çalıştı. Sever, 2 yıl kadar çalışmalarını Türk Philips'te Orta Doğu ve Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Finansal Kontrol Müdürü olarak yürüttü. Sever, 2015 yılında takip sistemleri sektöründe faaliyet gösteren teknoloji firması Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri AŞ'nin önce Mali İşler Grup Direktörlüğü, 2020 yılında ise Mobiliz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

1999 yılında yemek kartı şirketi olarak kurulan Multinet Up, kurumsal hediye kartı, kurumsal akaryakıt çözümü, kurumsal seyahat platformu, finansal teknoloji ve siber güvenlik çözümleri sunarak kurumların hayatını kolaylaştıran büyük bir ekosisteme dönüştü.? Multinet Up, 1,4 milyon aktif kullanıcısı, 50 binden fazla anlaşmalı noktası ve 35 bin kurumsal müşteri ile 81 ilde hizmet veriyor.

YORUMLAR
500
Altınordu'da yeni CEO, Mehmet Necati Özdeniz oldu Altınordu'da yeni CEO, Mehmet Necati Özdeniz oldu Altınordu'da CEO Özdeniz oldu Altınordu'da CEO Özdeniz oldu

Ali Emre, 4 Nisan, 31 Mart, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up'ta genel müdür değişikliği - Son Dakika


Son Dakika
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: Multinet Up'ta genel müdür değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement