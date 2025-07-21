Muradiye OSB\'de Peyzaj Çalışmaları Başladı

Manisa'da yatırımcıların gözdesi haline gelen Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde asfalt çalışmalarında sona yaklaşılırken peyzaj düzenlemeleri de başladı.

2023 yılında başlayan altyapı yatırımlarının yüzde 100'ünü geçtiğimiz ay sonunda tamamlayan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt çalışmalarında da sona yaklaşılırken, sıra peyzaj düzenlemelerinde. Organize Sanayi Bölgesinin yakınında bulunan konutlarla aralarındaki yaklaşım 50 metre genişliğinde, 2,5 kilometre uzunluğundaki alanda peyzaj ve aydınlatma çalışmaları başladı.

İlk etapta yaklaşık 650 metrekarelik kısımda uygulanan aydınlatma ve peyzaj projesinden gerek Sanayi Bölgesindeki çalışanlar, gerek yakın mesafedeki konutlarda yaşayan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

Modern peyzaj düzenlemesiyle yeni bir çehre

Bölgenin tamamında yürütülen peyzaj çalışmalarının yanı sıra özellikle konutlarla arada kalan 2,5 kilometrelik hatta özel önem verdiklerini belirten Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Aydınlatma ve çevre düzenlemeleriyle bölgemizin çehresini değiştirirken, çevre halkı için de rekreasyon alanı oluşturuyoruz" dedi.

Geçmişten beri 2,5 kilometrelik hattın bir kısmında bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk Hatıra Ormanının bulunduğu alanda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesinin ilerleyen günlerde daha fazla ağaç dikilerek daha yeşil bir görünüme kavuşacağını belirten Kıvırcık, "Sanayi Bölgelerini yalnızca çalışılan değil, aynı zamanda yaşanılan bir alan yapma düşüncesindeyiz" dedi. - MANİSA