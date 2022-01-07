Üye Girişi
Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı - Son Dakika

Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı

07.01.2022 11:21
Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 5'inci yılını geride bırakan ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la, cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli atıkları ayrıştıran Muratpaşa sakinleri 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 5'inci yılını geride bırakan ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la, cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli atıkları ayrıştıran Muratpaşa sakinleri 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 'Atma, biriktir, kazanalım' sloganıyla Nisan 2016'da iki pilot mahallede uygulamaya alındı. Evlerde ambalaj atıklarını cam, kağıt, plastik ve metal olarak ayrıştıran Muratpaşalılar, belirli gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine ayrıştırdığı atıkları vererek para kazanmaya başladı.

"18 milyon 194 bin 986 kilogram nitelikli atık toplandı"

Çevreci Komşu Kart'la ev ekonomileri için bugüne kadar hiç olmayan maddi kaynak oluştururken pilot çalışmalarda elde edilen başarının ardından 2017'de proje tüm ilçeye yayıldı. Nisan 2016'dan 2021 sonuna kadar geçen sürede ilçe sakinleri, Çevreci Komşu Kart'la 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı. Aynı süre içinde 18 milyon 194 bin 986 kilogram nitelikli atık toplandı.

"Orman alanlarını korudu"

Nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan projeyle 774 bin metrekare orman alanı korunurken 64 milyon 278 bin 434 litre su tasarrufu sağlandı ve iklim krizinin temel sebebi olan karbon salımı da 569 bin 309 kilogram azaltıldı.

"Tekstil atıkları toplandı"

Çevreci Komşu Kart projesine 2018'de içerdiği toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek elektrikli ve elektronik atıklar, kısaca e-atıklar dahil oldu. Bu yıl sonuna kadar 76 ton e-atık toplandı. Ambalaj atıkları ve e-atıklardan sonra 2019'da bitkisel atık yağlar da projeye dahil edildi. 24 bin 631 litre bitkisel atık yağ Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanırken geçen yıl kasım ayında tekstil atıkları da projeye dahil edildi. 2 ay içinde 16 bin 661 kilogram tekstil atığı toplantı.

"Kazanılan paralar, nakit şeklinde çekilebiliyor"

Geçen yıllarda sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilen Çevreci Komşu Kart, 2021'de yepyeni özellikler kazandı. Para kart özelliği kazanan yeni nesil kartlar, üye iş yeri zorunluluğu olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılmaya başladı. Yeni kartla Antalya'nın şehir içi toplu ulaşım kartına bakiye de yüklenirken kazanılan paraların bankamatiklerden nakit olarak çekilebilir hale geldi. Geçen yıl, 15 bin 269 yeni nesil kart ilçe sakinlerine ulaştırıldı. Beş yıl içinde aralarında üniversitelerin de bulunduğu kurum ve kuruluşlardan 6 ödül alan Çevreci Komşu Kart Projesi 62 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. - ANTALYA

Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Türk Lirası, Muratpaşa, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı - Son Dakika Ekonomi


Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:20 Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:30:19. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement