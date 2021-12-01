Üye Girişi
Murzioğlu: "Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı" - Son Dakika

Murzioğlu: "Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı"

01.12.2021 14:23
Murzioğlu: "Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Çalışanlarımız bizim ailemiz. Onların geçim refahı hepimizi ilgilendiriyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Çalışanlarımız bizim ailemiz. Onların geçim refahı hepimizi ilgilendiriyor. Bu artışlar bize asgari ücretin en az 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olması gerektiğini işaret ediyor. Asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılmalıdır" dedi.

Samsun TSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Biz çok güçlü bir ülkeyiz"

Pandemiyle birlikte dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Kriz yönetiminde bizim en büyük argümanımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bu gücü sürdürülebilir kılmak, 2023 yılı hedeflerini aşmak bizim elimizde. Umudumuzu yitirmeden, çalışmaya gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmaya mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Murzioğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Çok uzun zamandır hepimizin gündemini pandemi ve etkileri meşgul ediyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Yüksek ihracat rakamları zikredebilir hale geldik. Sanayimiz büyüdü gözüyle bakıyoruz. 2020-2021 dönemi için 'sanayici iyi kazandı' gibi bir söylem var. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. Bugün geldiğimiz noktada sanayicinin üretim maliyetleri çok yükseldi. Enerji maliyetleri çok yüksek, hammadde maliyetleri yukarı yönlü ve çok değişken. Bir yıl önceki ürünün üretim maliyetiyle, bugün ürettiğimiz ürünün üretim maliyeti arasındaki makas giderek açılıyor. Aynı durum hizmet sektörü için de geçerli."

"Asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılmalı"

Konuşmasında asgari ücret konusuna da değinen Murzioğlu, "Maaş artışlarını konuştuğumuz dönemdeyiz. Çalışanlarımız bizim ailemiz. Onların geçim refahı hepimizi ilgilendiriyor. Bu artışlar bize asgari ücretin en az 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olması gerektiğini işaret ediyor. Asgari ücret enflasyonun üzerinde arttırılmalıdır. Ama bununla birlikte, asgari ücrette vergi kaldırılmalı, gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli, asgari ücret desteği artırılmalı, işletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmelidir. Ülke olarak çok sıkıntılı günler gördük, dersimizi iyi çalıştık. Kriz yönetiminde bizim en büyük argümanımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bu gücü sürdürülebilir kılmak, 2023 yılı hedeflerini aşmak bizim elimizde. Umudumuzu yitirmeden, çalışmaya gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmaya mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Murzioğlu: Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı
Murzioğlu: Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı
Murzioğlu: Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı

Asgari Ücret, Türk Lirası, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Murzioğlu: 'Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor 15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! 15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi 15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi 15:10 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi         
15:26
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!         
15:18
Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber         
15:12
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Murzioğlu: "Asgari ücret 3 bin 500 ila 4 bin TL bandında olmalı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement