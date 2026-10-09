Muş Bilek\'te 110 bin ahlat ağacında hasat sürerken köylüler 4 bekçi istedi

Muş merkeze 47 kilometre uzaklıktaki Bilek köyünde, yaklaşık 110 bin ahlat ağacında geleneksel armut hasadı devam ediyor.

Köyde asırlardır sürdürülen hasat geleneği kapsamında ağaçlardan toplanan armutlar hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini görüyor. Bu yıl verimin yüksek olduğu bölgede hasat çalışmaları 20 Eylül'de başlarken, sezonun 20 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor. Gaziantep, Elazığ ve Bursa gibi illerden de vatandaşların geldiği bölgede, ahlat armutlarının Türkiye'nin farklı noktalarına ulaştırılması hedefleniyor.

Bölge sakinlerinden Şahabettin Çiçek, doğal zenginliğin korunması için alanın devlet korumasına alınarak milli park ilan edilmesini talep ettiklerini ifade ederek, "Bizim burada yaklaşık 110 bin ahlat armudu ağacımız vardır. Bu sene mahsulümüz oldukça iyidir. Gaziantep, Elazığ ve Bursa gibi çevre illerden arkadaşlarımız buraya gelmişler. Hasadımız 20 Eylül'de başlıyor, 20 Kasım'da sona eriyor. Biz istiyoruz ki çevre illerden ve Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız gelsin, armutlarımızı toplayıp götürsünler. Burada 110 bin tane armut ağacı vardır. İnşallah bu kapasite herkese yetecek düzeydedir. Özellikle buranın devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü daha önce yaklaşık 150 bin ağacımız vardı. Ancak çevre köylüler ağaçların önemli kısmına zarar verdi. Biz burada bekçi istiyoruz. Köylüler adına dört bekçi görevlendirilmesini talep ediyoruz. Alanımız çok geniştir; 20 kilometre uzunluğunda, 17 kilometre genişliğindedir. Özellikle UNESCO'nun da buraya gelerek araştırma yapmasını ve bölgenin milli park ilan edilmesini istiyoruz" dedi.