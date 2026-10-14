Muş Hasköy'de çiftçi Ballı, 2 bin ton pancar bekliyor, alım fiyatı artışı istiyor - Son Dakika
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Muş Hasköy'de çiftçi Ballı, 2 bin ton pancar bekliyor, alım fiyatı artışı istiyor

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Muş Hasköy\'de çiftçi Ballı, 2 bin ton pancar bekliyor, alım fiyatı artışı istiyor
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Muş Hasköy'e bağlı Düzkışla beldesinde şeker pancarı üreten Muhammed Ballı, 220 dönüm araziden 2 bin ton ürün bekliyor. Artan üretim masraflarından yakınan Ballı, alım fiyatının 6 bin lira olması halinde masraflarının bir nebze hafifleyeceğini söylüyor.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde baba mesleği olan çiftçiliği sürdüren Muhammed Ballı, bu yıl 220 dönüm alana ektiği şeker pancarından 2 bin ton ürün elde etmeyi bekliyor.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Muhammed Ballı, küçük yaşlarda babasının yanında başladığı çiftçiliği yıllardır sürdürüyor. Geçimini şeker pancarı üretiminden sağlayan evli ve bir çocuk babası Ballı, bu yıl 220 dönüm arazide şeker pancarı ekimi gerçekleştirdi. Hasattan yaklaşık 2 bin ton ürün elde etmeyi beklediğini belirten Ballı, artan üretim masrafları karşısında şeker pancarı alım fiyatının üreticiyi rahatlatacak seviyede olmasını istedi.

Çocukluğundan bu yana şeker pancarı üretimiyle uğraştığını ifade eden Ballı, "Evliyim, bir çocuğum var. Eskiden de babamlar yapıyordu, onların yanına gidiyordum. Kendimi bildim bileli şeker pancarı işindeyim. Bu yıl 220 dönüm ektim. Bizim beklentimiz 2 bin ton. 6 bin liradan verirsek en azından yaptığımız masrafları bir nebze rahatlatır bizi" dedi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikDüzkışlaEkonomiHasköyGüncelMuşSon Dakika

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