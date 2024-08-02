Muş İl Özel İdaresi, 50 Milyon TL Yatırımla Asfalt Plentini Üretime Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Muş İl Özel İdaresi, 50 Milyon TL Yatırımla Asfalt Plentini Üretime Başladı

Muş İl Özel İdaresi tarafından 50 milyon TL yatırımla kurulan asfalt plenti, üretime başladı. Saatte 160 ton kapasiteli olan modern tesis, köy yollarının tamamına sıcak asfalt dökülmesini hedefliyor. Yüksek kapasitesi ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken plenti, bölgedeki yol kalitesini artırarak vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak. Plentin 5 yılda kendisini amorti edeceği belirtilirken, öncelikli olarak köy yollarına hizmet verileceği ve daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet sunulacağı ifade edildi.

02.08.2024 15:20
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Muş İl Özel İdaresinin 50 milyon TL yatırım ile kurduğu asfalt plentini üretime başladı. Saatte 160 ton kapasiteli olan bu modern tesis sayesinde köy yollarının tamamına sıcak asfalt dökülmesi hedefleniyor.

Yüksek kapasitesi ve gelişmiş teknolojisi ile dikkat çeken asfalt plenti, bölgedeki yol kalitesini artırarak vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacak. İl Özel İdaresi yetkilileri, asfalt plentinin devreye girmesiyle birlikte köy yollarında hızlı ve verimli bir çalışma süreci yürütüleceğini belirtti. 368 köy ve 2 bin 800 kilometrelik yol ağına sahip olan Muş'ta köy yollarının daha uygun ve daha kaliteli sıcak asfalta kavuşması için İl Özel İdaresi tarafından asfalt plenti kuruldu.

50 milyon TL'ye mal olan asfalt plentini inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, plentin saatte 160 ton kapasiteli olduğunu söyledi. Plentin test aşamasını yaptıklarını ve herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Yentür, "Yaklaşık 2 bin 800 kilometrelik yol ağımız var. Özellikle iklimimizin kışın çok soğuk, sert, yazın da çok sıcak ve kurak olmasından dolayı sathi kaplamalarda yol niteliği zaman zaman bozulmakta ve biz bunları her yıl bütçemizden yenileme imkanını bulamıyorduk. Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir bütçe ile saatte 160 ton kapasiteli bir plentimizin kurulum aşamasını tamamladık. Yollarımızın sıcak asfaltla kaplanması yönünde kendi plentimizden daha uygun maliyete, daha nitelikli bir asfalt çıktısını alarak yollarımızın yapımına biz bütçe ayırdık ve bu işi bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Asfalt plentinde önceliklerinin köy yolları olduğunu vurgulayan Yentür, hizmet alımı şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet sunacaklarını söyleyerek, "Muş sınırları içerisinde özellikle merkeze yakın yani 60 kilometrelik bir çapta 2 tane özel şirkete ait, bir tane de karayollarının plenti var. Bugün startını verdiğimiz plentimizde öncelikle kendi yollarımıza, akabinde ise hizmet satın alma yoluyla bize müracaatta bulunan diğer kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere üçüncü şahıslara da hizmeti vereceğiz. Tabii kendi yollarımızı yaptıktan sonra maksimum düzeyde bu şehrin yollarına fayda sağlamak için biz bu makineyi çalıştıracağız" şeklinde konuştu.

Plentin 5 yılda kendisini amorti edeceğinin altını çizen Yentür, "Muş halkının özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşına hızlı, nitelikli ve konforu yüksek olan yolu yapmak için bu makineye ihtiyacımız vardı. Çok şükür ki hayata geçirmeyi başardık" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş İl Özel İdaresi, 50 Milyon TL Yatırımla Asfalt Plentini Üretime Başladı - Son Dakika

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