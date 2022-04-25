Muş Ovası'nda ekim mesaisi - Son Dakika
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Muş Ovası'nda ekim mesaisi

25.04.2022 10:07
Muş Ovası'nda ekim mesaisi

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin 3'üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda, karların erimesiyle tarlalara indirilen traktörler ekime başladı.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin 3'üncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda, karların erimesiyle tarlalara indirilen traktörler ekime başladı.

Her yıl Türkiye'nin hububat ihtiyacının bir bölümünü karşılamak için 64 bin dekar alanda ekim yapan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi; buğday, ay çiçeği, şeker pancarı ve silajlık mısır ekimi için mesaiye başladı. Havaların ısınmasıyla 24 traktör, 3 ilaçlama makinesi, 10 kamyon ve 150 işçiyle Muş Ovası'na inen işletme, mahsulleri toprakla buluşturuyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Hanifi Yağmur, işletme olarak 64 bin dekarda ekilişleri bulunduğunu söyledi. 31 bin dekarda ayçiçeği, 28 bin dekarda buğday, 500 dekarda silajlık mısır ve 500 dekarda da şeker pancarı ekimi yapacaklarını kaydeden Yağmur, "İlkbaharın gelişi ve toprak tavının oturmasıyla birlikte 18 traktörle toprak işlemesi, 6 traktörle de şu anda ekimimizi yapıyoruz. Bunların yanında 3 ilaçlama makinesiyle de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Arazide taşeron hizmetleriyle birlikte 150 işçimiz bulunmaktadır" dedi. - MUŞ

Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi
Muş Ovası'nda ekim mesaisi

YORUMLAR
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Türkiye, Tarım, Ekim, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş Ovası'nda ekim mesaisi - Son Dakika


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