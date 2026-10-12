Muş'ta çiftçiler, 20 gün sürecek güzlük buğday ekimi için tarlaya indi - Son Dakika
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Muş'ta çiftçiler, 20 gün sürecek güzlük buğday ekimi için tarlaya indi

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Muş\'ta çiftçiler, 20 gün sürecek güzlük buğday ekimi için tarlaya indi
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Türkiye'nin ekilebilir en büyük üçüncü ovası olan Muş Ovası'nda güzlük buğday ekimi başladı. Çiftçiler, Muş, Malazgirt ve Liz ovalarında yaklaşık 20 gün sürmesi beklenen çalışmalarla tohumları toprakla buluşturup gelecek yıl verimli hasat umuyor.

Türkiye'nin ekilebilir en büyük üçüncü ovası olan Muş Ovası'nda güzlük buğday ekimine başlandı. Çiftçiler, yaklaşık 20 gün sürmesi beklenen çalışmalarla tohumları toprakla buluşturuyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş'ta, kış mevsimi öncesinde tarlalarda ekim mesaisi başladı. Yaklaşık 3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisine sahip kentte çiftçiler, yeni sezon için tarlalarını hazırlayarak buğday ekimine başladı. Muş, Malazgirt ve Liz ovalarında traktörleriyle tarlalara giren çiftçiler, gübre ve tohumları ekim mibzerlerine doldurarak çalışmalarını sürdürüyor. Geniş tarım arazilerinde devam eden ekim faaliyetleriyle kış öncesinde tohumların toprakla buluşturulması hedefleniyor. Yaklaşık 20 gün sürmesi beklenen ekim çalışmalarının tamamlanmasının ardından çiftçiler, gelecek yıl verimli bir hasat dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Çukurbağ köyünden çiftçilik yapan Ramazan Tüncer, her sene ekim ayında ekime başladıklarını ifade ederek, "Bu sene biraz yağmur yağdı, o yüzden ekim biraz daha geç oldu. Allah'ın izniyle güzel bir verim alırız. Şu anda 50 dönüm arazimiz var" dedi.

Kaynak: İHA
MalazgirtTürkiyeEkonomiGüncelMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta çiftçiler, 20 gün sürecek güzlük buğday ekimi için tarlaya indi - Son Dakika
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