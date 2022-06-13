Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor

13.06.2022 09:56

- Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor Muş'ta etkili olan yağışlar hem çiftçiyi hem de besicileri sevindiriyor Muş'ta bu yıl yağışların ekinler ile meralardaki çayırları geliştirmesi çiftçi ve besicilere umut oldu.

- Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor

Muş'ta etkili olan yağışlar hem çiftçiyi hem de besicileri sevindiriyor

MUŞ - Muş'ta bu yıl yağışların ekinler ile meralardaki çayırları geliştirmesi çiftçi ve besicilere umut oldu.

Muş'ta 17 bin 400 çiftçi tarafından 1 milyon 500 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldı. Yağışların etkili olmasıyla gelişen başaklar, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, etkili olan yağışların rekolteye yüzde 75 civarında artış sağlamasını bekliyor.

Tarlalardaki ekinleri inceleyen Muş Ziraat Odası Başkan Vekili Selman Işık, yaptığı açıklamada, tarlaları gezdiğini ve şu anda verimin iyi durumda olduğunu söyledi.

17 bin 400 çiftçinin 124 bin 500 hektar alanda buğday ekimi yaptığını kaydeden Işık, "27 bin hektar alanda da arpamız mevcut. Geçen sene kuraklık geçti. Fakat bu sene gerek yaylalarımızda, gerek ovamızda hem ekili alanlarımız hem de otlayacak olan hayvanlarımızın durumu çok iyi. Genellikle ilimizin yüzde 85'inin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Buğday ve arpada durum iyi. Geçen yıla göre çok iyi bir durumdayız. Bu sene arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyoruz. Bu seneki arpa ve buğday beklentisi hem Muş'a yeterli hem de çiftçinin yüzü gülecek. Piyasaya da arpa ve buğday satışı olacak, dışarıya da mahsul yollanacak inşallah" dedi.

Gülçimen köyü muhtarı Ali Rıza Merttir ise "bu sene geçen yıla göre arpa, yonca, buğday, korunga da yüzde 80 fark var. Geçen sene kuraklıktan dolayı ekinler çok kötüydü. Çok şükür bu sene ekinlere süper diyebiliriz. Köyümüzde bu sene 5 bin dekar arazi ekilmiş durumdadır. Geçen seneyle kıyaslanınca da çok çok güzel bir durumdayız" diye konuştu.

Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor
Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor
Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor
Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor
Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor
Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Yağışlar buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklentisini artırdı KIRKLARELİ - Yağışlar buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklentisini artırdı Başkan Sadıkoğlu: 'Yüzde 25 ile sınırlanan konut kira artışı düzenlemesi iş yerlerini de içermeli' Başkan Sadıkoğlu: 'Yüzde 25 ile sınırlanan konut kira artışı düzenlemesi iş yerlerini de içermeli'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:34:52. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta çiftçiler arpa ve buğday veriminde yüzde 75 artış bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement