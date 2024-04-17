Muş\'ta çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı

Ekonomi

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibe ile kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve ekonomik destek sağlamak için çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtılarak üretimin çeşitlendirilmesi ve gelirlerin artırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende, yüzde 75 hibe ile 80 çiftçiye 25 bin 750 kilogram kuru fasulye ve nohut tohumu verildi.

Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, bölgede tarımın sürdürülebilirliğini ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu memleketin gelişmesi, kalkınması, tarımda daha ileri noktalara gitmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Çiftçinin kendisine en çok para kazandıracak, pazarlamada en az sıkıntıyla karşılaşacak ve sahada en yüksek verim alacak ürünü seçmek en doğal hakkı. Bazen dededen, babadan gördüklerimizi uyguluyoruz. Buğday, arpa, pancar. Dede onu ekip gidiyor, çocuk onu ekiyor, torun onu ekiyor. Türkiye'nin en mümbit ovalarından birine sahibiz. Yağış anlamında da çok iyi durumdayız. Bu kadar verimli, yağış alan Türkiye'de başka bir coğrafya yok" dedi.

Muş'un gelişmesi, kalkınmasının tarımda ve hayvancılıkta elde edilecek güçlü pozisyonlara bağlı olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Muş'ta iki tane dev baraj tamamlanmış, sulama kanalı ihalelerine başlandı. Burada tarımda ileri aşamalara geçmek için çok fazla bahanemiz kalmamış. Diğer yandan tarımı bilimsel metotlarla, desteklerle yapma noktasında üniversitemizde bu konuda son derece yetkin bilim insanları var. Bölgeye en uygun tohumu bulma noktasında üniversitemizin bilimsel çalışmalar da sonuçlanmış durumda. Muş'umuzun gelişmesi, kalkınması tarımda ve hayvancılıkta elde edilecek güçlü pozisyonlara bağlı. Sanayi de bizim önceliğimiz ama gerçekçi olmak lazım. Elimizde çok daha avantajlı olduğumuz bir tarım ve hayvancılık potansiyelimiz var. Öncelikle bunu çok iyi kullanmamız lazım. Amacımız çiftçi kardeşlerimize farklı ürün alternatiflerini sunmak, bununla alakalı tohum desteğinde bulunmak ve bu konuda da teknik destek sağlamak. Biz 4-5 kaleme sıkışmış tarımsal üretim kapasitemizi farklı alanlara yaymak için böyle bir toplantı düzenledik. Çiftçi kardeşlerimizden de bunu bekliyoruz. Tohum desteklerimiz hazır teknik desteğimiz hazır, hangi konuda destek istiyorsanız onlara da hazırız. Lütfen sizler bu konuda öncü olun, alternatif ürünlerimizin dikiliş alanlarını arttıralım" şeklinde konuştu.

Vali Çakır, Bakanlık, Valilik ve İl Özel İdaresi olarak tüm imkanlarıyla çiftçilerin yanında olacaklarını ifade ederek, "Artık ilerleyen süreçte petrole, silaha sahip olan değil, gıdaya, tarıma sahip olanlar dünyanın en güçlü ülkeleri olacak. Dünyadaki son konjonktörel gelişmeleri sizlerle paylaştık. Bu anlamda dünyanın en önde gelen firmaları, iş insanları sürekli yeni yatırım sahası olarak gıda ve hayvancılığı kendilerine seçmişler. Önümüzdeki süreçte bunun önemi çok daha fazla artacak. Muş olarak da sahip olduğumuz imkanlarla, genç iş gücümüzle, uçsuz bucaksız verimli tarım arazilerimizle Türkiye'nin önde gelen vilayetlerinden bir tanesi olacağız. İlimizi, çiftçimizi, gençlerimizi, buna hazırlama noktasında çok çalışmamız lazım. Bu konuda da hem ulusal bazlı, hem de uluslararası bazlı desteklerle yürütmüş olduğumuz projeler var. Hem valilik, hem bakanlık olarak, hem il özel idaresi olarak tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız" diye konuştu.

Muş'ta baklagil üretiminin artırılması konusunda sunum yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise, "TAKE projesi kapsamında 30 çiftçiye 7 bin 150 kilogram fasulye tohumu ve 50 çiftçiye ise 18 bin 600 kilogram nohut tohumu dağıttık. Toplamda 80 çiftçimiz bu projeden faydalandı. Çiftçilerimiz, dağıttığımız tohumların bin 750 dekar alanda ekimini yapacak. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Programa Muş Valisi Yardımcısı Tahir Yılmaz, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, İl Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şube müdürleri, muhtar ve çiftçiler katıldı. - MUŞ