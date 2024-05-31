Muş\'ta Öğrencilerin Yolu Aydınlatıldı

Ekonomi

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, GSB Yurtları, Kayak Merkezi ve Kulp karayolu bağlantılı yolunda başlattıkları aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak öğrencilerin yolunu aydınlattı.

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, yaklaşık 12 milyon TL yatırımla GSB Yurtları, Kayak Merkezi ve Kulp karayolunda yürüttükleri 2 kilometrelik aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Bu projeyle, öğrencilerin kampüs alanına daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanacak. Çalışmalar kapsamında, yol boyunca yeni aydınlatma direkleri dikildi ve modern LED lambalar yerleştirildi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürü Suat Coşar, yapılan yatırımlarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üniversite yolunda yürütülen aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa ediyoruz. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7/24 esasına göre çalışıyoruz. 2023 yılı yatırım programı kapsamında, 12 milyon lira harcama yapılarak, yol boyunca Üniversite ve GSB Yurtları arasındaki yolu ile Kayak Merkezi arasındaki yoldaki enerji nakil hatları yeniledik. Bu kapsamda yaklaşık iki kilometrelik bir yeraltı aydınlatma tesisi yapılmıştır. Bununla beraber burada ömrünü tamamlamış şebeke yer altına alınarak son teknoloji ile donatılmıştır. Anım Şirketi olarak enerjili nakil hatlarının yenilenmesi yanında aynı zamanda sokak aydınlatmalarını da tarafımıza yapılmaktadır. Özellikle Üniversite ve KYK arasında bulunan yoldaki yapılan ayaklardan çalışması buradaki öğrencilerimizin daha güvenli bir şekilde gidiş gelişlerini sağlamaktadır" dedi.

Aydınlatılan yolda arkadaşları ile gezen öğrencilerinden Selcan Basmacı ise, "Daha önce buradaki ışıklandırmalar olmadığı için köpeklerin korkusundan buradan kütüphaneye gidip gelemiyorduk. Bu nedenle ders sıkıntısı yaşadık. Çünkü kış şartları çok zor geçiyordu. Şemdi ışıklandırma yapıldı. Bundan sonra daha güvenli bir şekilde gidip geliyoruz. Bu açıdan VEDAŞ ekibini teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Karanlık yolda yürümekten korktuklarını ifade eden öğrencilerden Özlem Tekin, yapılan yatırımlarla yollarının aydınlatıldığını belirterek, "Özellikle yaz aylarından aydınlatma olmadığı için buradan yurda giderken zaman zaman köpeklerle karşılaşıyorduk. VEDAŞ'ın yaptığı aydınlatma çalışması sonucu artık rahatlıkla Yurda gidebiliyoruz. VEDAŞ Müdürlüğüne yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ