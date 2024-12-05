Muş'ta Pancar Hasadı Kar Altında Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Pancar Hasadı Kar Altında Devam Ediyor

Muş\'ta Pancar Hasadı Kar Altında Devam Ediyor

Muş'ta şeker pancarı hasadı, kar yağışına rağmen gece gündüz devam ediyor. 2.5 milyar TL katkı bekleniyor.

05.12.2024 12:58
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Muş'ta kent ekonomisine 2 milyar 500 milyon TL katkı sağlaması beklenen şeker pancarının kar altındaki hasadı devam ediyor.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda pancar hasadına kar altında devam ediliyor. Bin 711 üreticinin yaklaşık 85 bin dönüm alanda ekimini yaptığı şeker pancarının sökümü ekim ayında başlamıştı. Kentte geçmiş yıllara göre erken yağan kar nedeniyle hazırlıksız yakalanan çiftçilerin pancarı tarlada kaldı. Kar yağışı tarım arazilerini beyaza bürürken, pancarı kar altında kalan çiftçilerin mesaisini artırdı. Tarlada yaktıkları ateşin başında ısınan çiftçiler, gece gündüz mesai yaparak pancar sökümünü sürdürüyor. Söküm esnasında çamura saplanan kamyon ve traktörlerin yardımına ise komşu tarladaki traktörler yetişiyor. Çiftçiler, sökümünü yaptıkları pancarları traktör ve kamyonlarla Muş Şeker Fabrikasına taşıyor.

Kar yağışı ile birlikte pancarlarının kar altında kaldığını söyleyen çiftçi Emrah Soysal, gece gündüz mesai yaptıklarını ifade ederek, "Ekimi, çapası, ilacı, sulamasını yapıyoruz. Aynı bir çocuğa bakar gibi biz de pancarımıza bakıp büyütüyoruz. İlkbaharda ektiğimiz pancarları şu an söküyoruz. Çok zor bir emek, Allah kimseyi emeğinden mahrum etmesin. Yaz aylarından beri uğraşıyoruz. Bu sene kar erken yağdı. Pancarlar kar altında kaldı. Söküme ekim ayında başladık ve halen de çalışıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pancarı traktörle çıkarıp, kamyon ve römorkla taşıyoruz. Karın erken yağması işimizi çok zorlaştırdı ama buna rağmen işimize devam ediyoruz. Tabii hava çok soğuk olduğu için tarlada ateş yakıp ateşin başında ısınmaya çalışıyoruz. İnşallah pancar sökümünü bitirip bu sezonu kapatacağız" dedi.

Aylarca emek verdikleri pancarlarının kar altında kalmaması için yoğun bir mesai yaptıklarını ifade eden Ömer Subaşı ise, "İlkbaharda ektiğimiz pancarları tarlalarda iki ay önce sökmeye başladık ve halen de söküm işlerimiz devam ediyor. Tarlalar çok olduğu için sökümü yetiştiremedik. Kar yağışı ile birlikte tarlalar kar altında kaldı. Bizler de şu an gece gündüz büyük emekler ve uğraşlarla pancarları sökmeye çalışıyoruz. İnşallah daha fazla kar yağmadan çalışmaları bitiririz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'ta Pancar Hasadı Kar Altında Devam Ediyor - Son Dakika

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