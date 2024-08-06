Muş'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

Muş\'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki şeker pancarı üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri toplantıda ele alındı. Ağrı Şeker Fabrikası yetkilileri, üreticilerin sorunlarını dinleyerek destek sözü verdi.

06.08.2024 13:59
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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki şeker pancarı üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Pancar Şefi İbrahim Bostancı ve Malazgirtli şeker pancarı üreticileri katıldı. Şeker pancarı üreticilerinin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Malazgirt pancar üreticilerinin sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemek amacıyla Malazgirt ilçesine geldiklerini belirtti. Erdoğan, "Geçen yıllarda yaşanan sorun ve sıkıntıların tekrarlanmaması için var gücümüzle çalışacağız. Her konuda sizlerin yanında olacağız. Ayrıca, tohum olarak da sizlere yerli tohum önerisinde bulunmak istiyorum" dedi.

Toplantıda, üreticilerin karşılaştığı kota sıkıntıları, yerli tohum, pancar kuyrukları, maliyetlerin artması gibi konular ele alınarak bu sorunlara yönelik çözüm yolları görüşüldü.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise üreticilerin yaşadığı sıkıntıları detaylı bir şekilde anlatarak, Ağrı Şeker Fabrikası yetkililerinden destek talep etti.

Malazgirt Pancar Şefi İbrahim Bostancı da, şeker pancarı üretiminde yerli tohum kullanımının önemine değinerek, yerli tohumların adaptasyon kabiliyetinin yüksek olduğunu ve üreticilere büyük avantajlar sunduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan şeker pancarı üreticileri ise sorunlarını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdiler. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunları masaya yatırıldı - Son Dakika

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