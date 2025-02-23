MÜSİAD Antalya'da Ekonomi Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Antalya'da Ekonomi Etkinliği

MÜSİAD Antalya\'da Ekonomi Etkinliği

MÜSİAD Antalya, iş dünyası için 'Ekonomi ve İş Dünyasında Dönüşüm' etkinliği düzenliyor.

23.02.2025 10:57
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MÜSİAD Antalya Şubesi, "Ekonomi ve İş Dünyasında dönüşüm" konulu etkinlik düzenliyor. Şube Başkanı Yusuf Akgül, etkinliğin iş dünyasının gelişimi ve iş insanlarının birbirlerini daha iyi tanımasının yanı sıra yeni iş birlikleri kurması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, iş dünyasını bir araya getirecek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 24 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlik, Networking toplantısı ve Prof. Dr. Emre Alkin'in katılacağı "Ekonomi ve İş Dünyasında Dönüşüm" konulu oturum olmak üzere iki bölümden oluşacak. Etkinliğin iş insanlarının yeni iş birlikleri kurması için büyük önem taşıdığını belirten MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, "İş dünyasının gelişimi için iş insanlarımızın birbirlerini daha iyi tanıması, yeni iş birlikleri kurması büyük önem taşıyor. Ekonomi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Emre Alkin'in katılımıyla "Ekonomi ve İş Dünyasında Dönüşüm" programı düzenlenecek. 2025 yılı ekonomisi, dijitalleşme, yapay zeka ve insan kaynakları yönetimi gibi konuların ele alınacağı oturumda, iş dünyasının geleceğine dair önemli öngörüler paylaşılacak" dedi.

MÜSİAD Antalya'dan davet

Akgül, etkinliğin sadece MÜSİAD üyelerine değil, ekonomiye ve iş dünyasına ilgi duyan herkese açık olduğunu belirterek "MÜSİAD Antalya olarak, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere devam edeceğiz. Üyelerimizin yanı sıra iş dünyasına ilgi duyan tüm misafirlerimizi de bu değerli buluşmaya bekliyoruz. Etkinliğimizin, katılımcılar için verimli ve yol gösterici olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Antalya'da Ekonomi Etkinliği - Son Dakika

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