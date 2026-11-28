Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, İngiltere'ye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte bu yılın başında Serbest Ticaret Anlaşması için geldiklerinde konulan toplam ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olduğunu belirterek, "Biz bunun birkaç sene içerisinde rahatlıkla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Çünkü buna yönelik ciddi bir potansiyel İngiltere'de var." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Avrupa Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı. İki gün sürecek etkinlik, Türkiye ve İngiltere'den iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri ve diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, toplantıyı Londra'da gerçekleştirmelerine ilişkin olarak, "MÜSİAD olarak toplam 78 farklı ülkede, 104 noktada faaliyetlerimizi gösteriyoruz. İngiltere bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Etkinliğe oldukça geniş bir katılımın olduğunu belirten Özdemir, "1000'e yakın iş insanını bugün burada ağırlıyoruz. Bunların yarıya yakını Türkiye'den gelenler, yarıya yakınının ise İngiltere'den katıldığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, etkinliğe mini bir fuar ile açılış yaptıklarını kaydederek, "Aşağı yukarı 50'nin üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Bunun dışında B2B görüşmelerimiz var. B2B görüşmelerinde de 41 Türk şirketi 25 farklı İngiliz alım heyetiyle görüşüyor olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan da katılacak

Burhan Özdemir, Avrupa ve Türkiye'den gelen Türk üyelere, şirketlere İngiltere'de iş yapabilmenin önünü açabilecek alternatif alanları olabildiğince göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Akşam bir gala yemeğinin olacağını kaydeden Özdemir, "İngiltere için önemli, sembolik, tarihi bir binada bunu gerçekleştirmeyi arzu ettik. İngiltere Parlamentosundan ciddi bir katılım bekliyoruz. Yine çokça büyükelçiyi ve önemli dış misyonları da orada ağırlıyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yarın makroekonomik ve mevcuttaki dünyanın genel gidişatıyla ilgili, finans sektöründeki olan bitenle alakalı basına kapalı özel bir toplantı gerçekleştireceğini belirterek, "HSBC'nin Londra'daki genel merkezinde aşağı yukarı 25 büyük halka arz olunmuş Türk firmasıyla bir zirve gerçekleştiriyor olacağız. Zirveye de TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iştirak ediyor olacaklar." diye konuştu.

Şirketleri İngiltere'deki hisse senedi yatırımcılarıyla buluşturacaklarını kaydeden Özdemir, şunları aktardı:

"Aynı zamanda da İngiltere'de yatırım ortağı, yatırım yapmak düşüncesi olup ortak arayışı içerisinde olan büyük şirketlerimizle görüştüreceğiz. Bunun bir benzerini bu yıl yine nisan ayında JP Morgan'la New York'ta yapmıştık. Aslında bu, bunun ikinci ayağı olmuş oluyor. Bunun üçüncü ayağını da önümüzdeki yılın ilk yarısında Malezya ve Singapur'daki büyük, bu kez daha İslami finans üzerine çalışan dünyanın en büyük İslami finans kuruluşlarıyla da gerçekleştiriyor olacağız."

"Hizmet ihracatımız için de İngiltere çok önemli bir köprü vazifesi görebilir"

Temel amaçlarının Türkiye'nin ihracatını, ticaretini, üretimini yurt dışına daha etkin şekilde açabilmek olduğunu ifade eden Özdemir, "İngiltere, toplamda 850 milyar doların üzerinde ithalat gerçekleştiren devasa bir pazar. Bu 850 milyar doların içerisinden bizim aldığımız pay 16-17 milyar dolar civarında." açıklamasını yaptı.

Özdemir, İngiltere'nin dışarıdan almış olduğu satın almanın 50'de birini Türkiye'ye verdiğini anımsatarak, şunları aktardı:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte bu yılın başında Serbest Ticaret Anlaşması için geldiğimizde konulan hedef toplam ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkmasıydı. Biz bunun birkaç sene içerisinde rahatlıkla gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Çünkü buna yönelik ciddi bir potansiyel İngiltere'de var. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Sadiq Khan, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye'ye geldiğinde biz kendisini ağırladık. COP31'de kıymetli bir toplantı gerçekleştirdik. Zannım o ki bu ortaya konan 40 milyar dolarlık hedefi İngiltere'de aşmak tahmin edildiğinden daha kısa sürecektir. Bizim hedefimizin daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz."

Özdemir, İngiltere'yi özellikle firmaların üçüncü ülkelerde ticaret yapmak adına kullanabilecekleri önemli bir kapı olarak gördüklerini kaydederek, "Yani konuyu sadece mal ihracatı olarak görmemek lazım. Hizmet ihracatımız için de İngiltere çok önemli bir köprü vazifesi görebilir." diyerek sözlerini tamamladı.