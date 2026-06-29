MÜSİAD'dan Ekonomik İstişare Toplantısı - Son Dakika
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MÜSİAD'dan Ekonomik İstişare Toplantısı

MÜSİAD\'dan Ekonomik İstişare Toplantısı
29.06.2026 13:27
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MÜSİAD Muğla Şubesi, bölgedeki ekonomik gelişmeler ve turizm potansiyelini değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi tarafından düzenlenen ve Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de faaliyet gösteren MÜSİAD üyelerinin katılım gösterdiği toplantı Fethiye'de yapıldı. Toplantıda, bölgenin ekonomik yapısı, ticari faaliyetler ve turizm sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya MÜSİAD Genel Merkez Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınçarslan da katılarak üyelerle bir araya geldi. Bölge iş insanlarının görüş, talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, ekonomik gelişmeler, sektörlerin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

İstişare toplantısında üyelerin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri, ortak yatırım ve iş birliği imkanları ile bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi konuları ayrıntılı şekilde görüşüldü. Katılımcılar, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla hareket edilmesinin hem bölge ekonomisine hem de iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağı görüşünde birleşti.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, istişare kültürünün derneğin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, üyelerle düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Aykaç, "Üyelerimizin görüş ve önerileri bizler için büyük önem taşıyor. Bölgemizin potansiyelini daha da ileriye taşımak adına ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş dünyamızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, hem bölgemizin ekonomik gelişimine hem de üyelerimizin ticari faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan Ekonomik İstişare Toplantısı - Son Dakika

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