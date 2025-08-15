MÜSİAD’dan Tekstil Sektörüne Acil Çözüm Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu tarafından hazır giyim ve tekstil sektöründe acil eylem çözüm önerileri toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Cemal Özen ve MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya sektörden temsilciler katılım sağladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, sektörün güncel problemleri üzerine istişarelerde bulunulurken, ortaya çıkan çözüm önerileri rapor haline getirilerek paylaşıldı.

Toplantıda, finansal maliyetlere yönelik çözüm önerileriyle ilgili, direkt yatırım ve üretim kredilerinin genel politikadan ayrıştırılarak faiz oranının politika faizinin yarısına kadar çekilmesi gündeme getirildi.

Bankaların başta kredi kartları olmak üzere uyguladıkları komisyon oranları ve masraf adı altında oluşturdukları maliyetlerin yüzde 50 oranında azaltılması yönünde öneri sunulurken, toplantıda, reeskont kredilerinde faiz ve komisyonların vade sonunda alınmasının, bu krediler üzerinden bankaların aldığı komisyon ve diğer giderlerin yüzde 50 azaltılmasının, Türk Eximbank kredi destekleri firma bazında yapılan ihracat değerlerinin yüzde 20'sine çıkarılmasının ve bunun toplam ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar ayrıca banka teminat mektubu gibi ek maliyetler getiren garantilerin istenmemesi ve vadelerin uzatılmasının, ekonomik daralmanın etkisindeki üretici ve ihracatçı firmalara önemli ölçüde rekabet ve ayakta kalma gücü sağlayacağı aktarıldı.

Konkordato ilan eden firmalardan yüklü alacağı olan firmalara yönelik çözüm önerisi sunulan toplantıda, alacakları kadar kredi kullanma kolaylığı sağlanması ve maliyetinin yüzde 50'sinin uzun vadeli de olsa konkordato ilan eden firmalara yansıtılması yeni konkordatoların oluşmasında önleyici bir tedbir olacağı da gündeme getirildi.

Dış ticaret ve kur politikaları konusunda, kur ve enflasyon ilişkisi, ihracatta ileriye dönük fiyat oluşturma, ihracatçı firmaların fiyat tutturması, vergiler ve vize sorunlarına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Toplantıda, işçilik maliyetlerine yönelik çözümler, üretimde kullanılacak enerji maliyetlerine yönelik çözümler ve lojistik maliyetlerine yönelik çözümler de ele alındı.