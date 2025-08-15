MÜSİAD’dan Tekstil Sektörüne Acil Çözüm Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MÜSİAD’dan Tekstil Sektörüne Acil Çözüm Toplantısı

15.08.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunları için çözüm önerilerini tartıştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu tarafından hazır giyim ve tekstil sektöründe acil eylem çözüm önerileri toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Cemal Özen ve MÜSİAD Tekstil Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya sektörden temsilciler katılım sağladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, sektörün güncel problemleri üzerine istişarelerde bulunulurken, ortaya çıkan çözüm önerileri rapor haline getirilerek paylaşıldı.

Toplantıda, finansal maliyetlere yönelik çözüm önerileriyle ilgili, direkt yatırım ve üretim kredilerinin genel politikadan ayrıştırılarak faiz oranının politika faizinin yarısına kadar çekilmesi gündeme getirildi.

Bankaların başta kredi kartları olmak üzere uyguladıkları komisyon oranları ve masraf adı altında oluşturdukları maliyetlerin yüzde 50 oranında azaltılması yönünde öneri sunulurken, toplantıda, reeskont kredilerinde faiz ve komisyonların vade sonunda alınmasının, bu krediler üzerinden bankaların aldığı komisyon ve diğer giderlerin yüzde 50 azaltılmasının, Türk Eximbank kredi destekleri firma bazında yapılan ihracat değerlerinin yüzde 20'sine çıkarılmasının ve bunun toplam ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar ayrıca banka teminat mektubu gibi ek maliyetler getiren garantilerin istenmemesi ve vadelerin uzatılmasının, ekonomik daralmanın etkisindeki üretici ve ihracatçı firmalara önemli ölçüde rekabet ve ayakta kalma gücü sağlayacağı aktarıldı.

Konkordato ilan eden firmalardan yüklü alacağı olan firmalara yönelik çözüm önerisi sunulan toplantıda, alacakları kadar kredi kullanma kolaylığı sağlanması ve maliyetinin yüzde 50'sinin uzun vadeli de olsa konkordato ilan eden firmalara yansıtılması yeni konkordatoların oluşmasında önleyici bir tedbir olacağı da gündeme getirildi.

Dış ticaret ve kur politikaları konusunda, kur ve enflasyon ilişkisi, ihracatta ileriye dönük fiyat oluşturma, ihracatçı firmaların fiyat tutturması, vergiler ve vize sorunlarına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.

Toplantıda, işçilik maliyetlerine yönelik çözümler, üretimde kullanılacak enerji maliyetlerine yönelik çözümler ve lojistik maliyetlerine yönelik çözümler de ele alındı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD’dan Tekstil Sektörüne Acil Çözüm Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:44:25. #7.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD’dan Tekstil Sektörüne Acil Çözüm Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.