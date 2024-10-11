MÜSİAD: Gastronomi Sektörü Büyüyor

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü ve coğrafi avantajlarının gastronomi sektörünü dünya çapında önemli bir oyuncu haline getirmek için büyük bir potansiyel sunduğunu kaydetti.

MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından hazırlanan "Yeni Yüzyılda Gastronomi: Yiyecek-İçecek Sektöründe Değişim ve Dönüşüm" raporu yayımlandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün dünya trendlerine uyum sağlaması ve sürdürülebilir büyüme için izlenmesi gereken yol haritasının da sunulduğu raporda "Yiyecek-İçecek Sektörünün Büyüklüğü ve Önemi", "Tüketici Tercihleri", "Yerel ve Organik Ürünlerin Yükselişi", "Pandeminin Etkisi ve Yeni Normlar", "Dijital Dönüşüm ve Teknolojilerin Kullanımı", "Dijital Stratejiler", "Gastronomi Turizmi", "İstihdam ve Ekonomik Güç", "Yenilikçi Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik", "Devlet Politikaları ve Sektör İş Birlikleri" gibi başlıklar yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk, Türkiye'nin yerel ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltme amacıyla hazırladıkları raporda dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon başlıklarını detaylı olarak ele aldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin zengin mutfak kültürü ve coğrafi avantajlarının gastronomi sektörünü dünya çapında önemli bir oyuncu haline getirmek için büyük bir potansiyel sunduğunu kaydeden Tutuk, "Raporda tüketici davranışlarındaki köklü değişimleri, tarım politikalarının sektöre etkisini, devlet ve özel sektör işbirliklerinin stratejik önemini vurgulanırken, Kovid-19 pandemisi ve diğer küresel ekonomik krizlerin etkilerini de derinlemesine analiz ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Tutuk, Türkiye'de yiyecek-içecek sektörünün pazar büyüklüğünün 2023'te 415,55 milyar liraya ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarın gelecek öngörüleri incelendiğinde 2026'ya kadar 772,4 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye, coğrafi konumu ve genç nüfusu ile yerel ve uluslararası pazarlarda büyümeye devam etmekte, aynı zamanda dünya mutfak trendlerine uyum sağlayarak rekabet gücünü artırmaktadır?."

"Sürdürülebilir ürünlere ilgi artıyor"

Ali Tutuk, tüketici talepleri doğrultusunda sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir ürünlere olan ilginin arttığını kaydederek, "Fonksiyonel gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar olarak pandemi sonrası dönemde büyük ilgi görmeye başladı. Bu tür gıdalar, sağlıklı yaşam trendine uygun olarak, tüketici taleplerini karşılıyor ve pazarda önemli bir yer ediniyor. Organik gıdalar, bitki bazlı ürünler ve yerel kaynaklı gıdalar, tüketici talepleri doğrultusunda büyüyen segmentler arasında yerini alıyor." açıklamasında bulundu.

Yerel ve organik ürünlerin yükselişinin küçük işletmelere büyük fırsatlar sunduğunu belirten Tutuk, "Yerel gıda üreticileri, büyük zincir restoranlara karşı rekabet avantajı elde etmeye başladı. Bu eğilim, küçük ölçekli işletmelere hem daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı vermekte." ifadelerini kullandı.