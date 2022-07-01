Ünal, "Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ünal, "Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

01.07.2022 18:12
Ünal, "Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Başkan Ünal, "Asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan yüzde 50 oranındaki artışla birlikte net 4.253,40 TL'ye yükselen asgari ücret, maalesef yüksek enflasyon sebebiyle çalışanlarımızın alım gücünün korunması noktasında yetersiz hale gelmişti. Bu bağlamda yapılan yüzde 30'luk artışla asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibariyle net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için, asgari ücrette ara bir artışın elzem olduğunu ifade etmiştik. Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buna ilaveten; asgari ücrete sağlanan vergi muafiyetinin devam edecek olmasına ilave olarak işverene işçi başı 100 TL destek verilecek olması, işverenlerimizin üzerinden ciddi bir yükü kaldıracaktır. Reel sektör temsilcileri olarak; yeni asgari ücretin, hem çalışan hem de işveren kesimi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve ekonomimizin pozitif büyüme sürecine ciddi katkıları olacağına inanıyoruz." - KARABÜK

YORUMLAR
500
DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor Erdoğan, Yeni Asgari Ücreti Açıkladı: Yeni Asgari Ücret, Net 5 Bin 500 TL Olacaktır. Erdoğan, Yeni Asgari Ücreti Açıkladı: Yeni Asgari Ücret, Net 5 Bin 500 TL Olacaktır.
Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünal, 'Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 21:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ünal, "Asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement