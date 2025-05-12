MÜSİAD İngiltere STA Modernizasyonunda Aktif Rol Alacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere, Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının (STA) modernizasyonu sürecinde aktif rol alacak.

MÜSİAD İngiltere'den yapılan açıklamaya göre, dernek, iki ülke arasında yürütülen STA'nın modernizasyonu sürecinde yalnızca destek sunan bir izleyici değil; sürecin yönünü belirleyen, sürece aktif katkı sağlayan ve sahada sorumluluk üstlenen öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İngiltere ziyaretinde bir araya gelen ve kendisine mektup sunan dernek yetkilileri, MÜSİAD İngiltere'nin STA sürecine vermek istediği katkıyı resmi düzeye taşıdı.

İlk müzakere turunun temmuz ayında başlaması planlanan STA'nın modernizasyonu görüşmeleri sırasında MÜSİAD İngiltere'nin sürece etkili bir paydaş olarak katkı sunması hedefleniyor.

"Çok boyutlu bir kampanya çalışması başlattık"

Açıklamada konuya ilişki görüşleri yer alan MÜSİAD İngiltere Başkanı Türkan Akbaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin daha derin ve çok boyutlu bir yapıya kavuşması hedefiyle, kamuoyu, karar alıcılar ve iş dünyasını kapsayan çok boyutlu bir kampanya çalışması başlattıklarını bildirdi.

Kampanyanın hangi eylemleri kapsayacağına değinen Akbaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda parlamento düzeyinde lobi çalışmaları, iş dünyası desteklerinin kurumsallaştırılması, dijital ve geleneksel medya yoluyla kamuoyu farkındalığı oluşturulması, stratejik işbirlikleri ve koalisyon inşa edilmesi, veriye dayalı ekonomik etki analizleri ve Türkiye-İngiltere Ticaret Günü organizasyonu başlıklarında şekillendirilmiş kapsamlı bir eylem planına dayanmaktadır. MÜSİAD İngiltere, sadece bir dernek değil, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ekonomik köprü kuran stratejik bir aktör konumundadır. Üyelik yapısını, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren, burada vergi ödeyen ve vatandaşlık sahibi girişimciler oluşturmaktadır."

Akbaş, bu özgün yapı sayesinde MÜSİAD İngiltere'nin hem Türkiye'nin kalkınma hedeflerine hem de Birleşik Krallık'ın ticari çıkarlarına aynı anda hizmet eden eşsiz bir sorumlulukla hareket ettiğini anlattı.

"Süreç sivil toplumun aktif katılımıyla daha kapsayıcı hale geliyor"

Türkan Akbaş, STA'nın sadece bir belge olmadığını, iki ülkenin ortak geleceğine yazılacak yeni bir ekonomik sayfa niteliği taşıdığını vurgulayarak, kamuoyunda oluşturacakları farkındalık ve modernizasyon sürecine sunacakları katkı sayesinde bu anlaşmada MÜSİAD İngiltere'nin de imzasının olacağını bildirdi.

Akbaş, "STA modernizasyon süreci sadece devletlerarası bir mesele değildir. Sivil toplumun aktif katılımıyla daha kapsayıcı hale geliyor. Bu sürecin şekillenmesinde rol almaktan gurur duyuyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik bağların daha güçlü, sürdürülebilir ve çok boyutlu hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.