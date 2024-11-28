MÜSİAD INVEST Programı ile Yeni Yatırımlar

Ekonomi

Farklı ülkelerden gelen yatırımcıları Türk iş insanları ile bir araya getirerek yeni iş birliklerine kapı aralayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) INVEST 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı gerçekleştirildi.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında MÜSİAD INVEST 3. Uluslararası Yatırım Networking Programı düzenlendi.

Program, yeni iş birlikleri yapılması amacıyla farklı ülkelerden Türkiye'ye davet edilen iş insanlarını ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, MÜSİAD EXPO'nun özellikle Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatları tanıtmak, iş birliklerini geliştirmek ve yeni ticaret köprüleri kurmak için önemli platform olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın 60 bin şirketlik ailesiyle büyük bir potansiyelinin bulunduğunu ve yurt dışında önemli etkinliklere imza attığını dile getiren Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak özellikle yatırım çekme açısından şimdiye kadar bence kullanılamayan önemli potansiyeli vardı. MÜSİAD INVEST bu anlamda büyük bir boşluğu doldurdu. Çünkü Yatırım Ofisi olarak yaptıklarımız sadece bürokratik işlemler olarak bir yere kadar ama asıl önemli olan girişimcilerimizin iş birliği ve onların desteği. MÜSİAD da açıkçası Türkiye ekonomisi oluşturan ana omurgalardan bir tanesi. Onların yatırım vizyonuyla bir platform kurarak yurt dışındaki yatırımcılar ile ülkemizdeki girişimciler ve MÜSİAD ekibini birleştirmesi çok önemliydi. İnşallah bundan sonra MÜSİAD INVEST ekibiyle daha sıkı çalışacağız."

"Yatırımı kolaylaştırmak açısından ne gerekiyorsa yaparız"

Furkan Karakaya, yabancı yatırımcılar ile Türkiye'deki fırsatları bir araya getirme noktasında MÜSİAD INVEST ile iş birliği yapma konusunda daha önce karar aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu anlamda yurt dışından gelenlere çağrı yapmak istediğini dile getiren Karakaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin potansiyelini tabii ki siz hem bizlerden duyuyorsunuz hem kendiniz idrak ediyorsunuz ama MÜSİAD üyeleri ile iş birliği yapma noktasında gerçekten büyük bir potansiyel söz konusu. İşin bürokratik kısmını biz hallederiz veya yatırımı kolaylaştırmak açısından ne gerekiyorsa biz yaparız. Önemli olan B2B dediğimiz iş birliği görüşmeleri çok önemli. Burada MÜSİAD INVEST'ten olabildiğince faydalanmanızı tavsiye ediyorum."

Karakaya, konuşmasının ikinci bölümünde Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerden bahsederek, Türkiye'nin uyguladığı istikrarlı ekonomi politikalar sayesinde son 20 yılın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olduğunu söyledi.

Son 20 yılda ekonominin farklı alanlarında yaşanan ilerlemeleri anlatan Karakaya, Türkiye'nin sahip olduğu jeostratejik konumdan, ticaret ağından, imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından, yatırım stratejilerinden, genç nüfusundan, sanayi alanındaki potansiyelinden bahsetti.

Karakaya, "Bu çalışmaları yaparken ülkemiz ekonomisinin ana omurgasını oluşturan siz değerli girişimcilerimiz, sanayicilerimiz ve iş dünyası üyelerimiz ile yaptığımız iş birliklerine azami önem veriyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların tabii ki ana amacı ülkemize yatırım çekmekle beraber açıkçası ülkemizdeki şirketleri ve girişimcilerimizi küresel değer zincirinde daha da yukarılara taşımak." diye konuştu.

"Bugün Birleşik Krallık'tan çok sayıda yatırımcı aramızda"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da bugün Birleşik Krallık'tan çok sayıda yatırımcının MÜSİAD INVEST programına katıldığını belirterek, etkinlikte karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alınacağını söyledi.

Türkiye'nin yatırım potansiyelinden ve bu sahip olduğu avantajlardan bahseden Uzun, "Bugün Türkiye'yi ilk defa ziyaret edeni ş adamlarımıza şöyle bir önerim olacak; Türk insanını, Türk iş adamını tanımanızı ve gözlemlemenizi, buradaki samimiyeti ve cana yakınlığı gözlemlemenizi istiyorum. Gerçekten Türk insanı ve Türk girişimcisi kendi bölgesinde ve dünyanın birçok ülkesinde son derece pratik, hızlı ve başarılı işler ortaya koyan girişimcilerdir." dedi.

"Üyelerimizi uluslararası yatırımcı ağıyla bir araya getirmeyi hedefliyoruz"

MÜSİAD INVEST Komisyon Başkanı Serhat Kısakürek ise Türkiye'nin küresel yatırımcılar için cazibe noktası olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, kendilerinin de bu fırsatları değerlendirmek ve yabancı yatırımcılara anlatmak için çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temel hedeflerinden bazılarını, "üyelerini uluslararası yatırımcı ağıyla bir araya getirmek ve Türk firmalarının uluslararası arenada tanınırlığını artırmak" olduğunu dile getiren Kısakürek, üyelerini hukuktan muhasebeye kadar doğru ve güvenilir hizmet sağlayıcılar ile buluşturduklarını anlattı.

Kısakürek, sürdürülebilir yatırım ekosistemi oluşturmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydederek, MÜSİAD INVEST platformu kapsamında son 1,5-2 yıl içerisinde yaptıkları faaliyetlerden örnekler verdi.

"Küresel iş birlikleri kurmak için ağ oluşturuyoruz"

MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Murat Bingöl, bugünkü zirvede işletmeleri, yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirdiklerini belirterek, yatırım fırsatlarını ele alacaklarını söyledi. Bingöl, "Bu program sayesinde yatırımı ve iş birliğini artırmak ve küresel iş birlikleri kurmak amacıyla küresel bir network oluşturacağız." diye konuştu.

Toplantının ikinci kısmında gerçekleştirilen "Uluslararası Yatırım Ekosistemi ve Araçları" başlıklı panelde yer alan yabancı konuşmacılar uluslararası yatırım ekosistemi hakkında görüşlerini paylaştı.