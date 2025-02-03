MÜSİAD Sağlık Raporu 2025 Yayımlandı

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) hazırlanan "MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu 2025 Raporu" yayımlandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulunun geçen yıl uzman görüşleri ve saha araştırmalarıyla üzerinde çalıştığı rapor, Türk sağlık sektörünün gelişen olumlu yanlarının yanı sıra çözüm bekleyen sorunlarını ortaya koydu, çözüm önerilerini sundu.

Rapor, dünyadaki genel durumu özetlerken, Türk sağlık sektörüne ilişkin de karşılaştırmalarla yeni bir bakış açısı getirdi.

Küresel tıbbi cihaz pazarının yıllık yüzde 5 büyüme ile 2025'te 513,5 milyar dolara ulaşma öngörüsüne yer verilen raporda, büyümeyi yönlendiren unsurlar arasında dünya üzerinde yaşlanan nüfus ve teknolojik yeniliklerin başı çektiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye'de sektörün daha da büyüyüp gelişebilmesi için özellikle sağlık teknolojilerinin üretiminde daha çok ilerlenmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'de tıbbi cihaz üretiminin artırılması ve yerli ürünlerin desteklenmesinin cari açığın kapanmasına katkı sağladığı tespitinin yer aldığı raporda, sektörün 2025 hedefinin ithalat bağımlılığını yüzde 75'in altına çekmek olduğu kaydedildi.

Tüketiciler doğal içeriklere ve bireyselleştirilmiş ürünlere yöneliyor

Sağlıkta teknoloji alanındaki gelişmelere de yer verilen raporda, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve medikal robot teknolojisi gibi yenilikler, sağlık sektöründe "devrim" oluştururken, Türkiye'nin bu teknolojilerdeki potansiyeliyle bölgesel lider olabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, Türkiye ilaç pazarının 2023'te yüzde 92,2 büyüyerek 211 milyar liraya ulaştığı, döviz dalgalanmaları ve geri ödeme sistemlerinin sektör üzerindeki baskıyı artırdığı, Türkiye'de ilaç pazarının yanı sıra gıda takviyeleri pazarında da sağlıklı yaşam tarzlarına yönelik talep artarken, tüketicilerin artık doğal içeriklere ve bireyselleştirilmiş ürünlere yöneldiği belirtildi.

Ayrıca, vegan ve organik ürünlerin yanı sıra enerji artırıcı takviyelerin de Türkiye'de yeni nesil sağlık ürünleri pazarını şekillendirdiği aktarılan raporda, küresel gıda takviyeleri pazarının 2033'e kadar yıllık yüzde 7,9 büyümeyle 375,1 milyar dolara ulaşacağı bilgisine yer verildi.

Raporda, her yıl ortalama 14 milyon insanın seyahat ettiği küresel medikal turizm pazarının 2023'te 24,14 milyar dolar gelir elde ettiği, bu gelirin yılda yüzde 21,4'lük büyüme ile 2028'e dek 53,51 milyar, 2032'ye kadar ise 137,71 milyar dolara çıkacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, olumlu büyümenin yanı sıra Türkiye'nin sağlık sektöründe geliştirmesi gereken çok alan bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, lojistik avantajı ve uluslararası standartlara uyumuyla dikkat çekiyor. Ancak, sağlıkta ithalat bağımlılığı ve döviz dalgalanmaları sektörün önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Dünya nüfusunun yaşlanması ve artan sağlık harcamaları, sağlık sistemlerinde uzun vadeli stratejik planlamaları zorunlu kılıyor. Ülkemiz sağlık teknolojilerine daha fazla yatırım yapmalı, teknolojileri her alanda geliştirmeli."