MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi Ağustosta Arttı

Ekonomi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 46,8 seviyesine çıktı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeks, bir önceki aya göre 1,5 puan artışla 46,8 değerine yükselmesine rağmen referans değerin altındaki seyrini bu dönemde de sürdürdü. Endeks, temmuzun ardından ağustosta da referans değerin altında gerçekleşerek yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı teyit etti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 0,7 puan artış kaydederek 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 3,1 puan hız kaybederek 46,3 değerine geriledi.

Hizmet sektöründe girdi alımlarının ivme kaybetmeye devam etmesine bağlı olarak iş hacmindeki daralmanın sürdüğü görüldü. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde kaydedilen düşüşe bağlı olarak girdi alımları ivme kaybetti ve üretim aylık bazda daralmayı sürdürdü.

Böylece temmuzda reel sektör üzerinde belirginleşmeye başlayan parasal sıkılaşma koşullarının olumsuz etkileri, ağustosta da devam etmiş oldu.