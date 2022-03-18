MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım

18.03.2022 19:39
MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanımız Cengiz Ünal ve yönetimi, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Merkez yöneticileri ile Genel Merkezde bir araya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanımız Cengiz Ünal ve yönetimi, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Merkez yöneticileri ile Genel Merkezde bir araya geldi.

Genel Başkan Asmalı ve Genel merkez yöneticileri ile birlikte karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Cengiz Ünal, yönetim olarak Karabük'te yaptıkları çalışmaları aktararak, güçlü bir irade ile geleceğe dönük projeleri masaya yatırdıklarını söyledi.

Başkan Ünal, MÜSİAD tarafından 2022 yılı ülke genelinde 25 milyar TL'lik yatırımla 25 bin istihdam kapsamında Karabük'ün yer aldığını anımsatarak, "Bu kapsamda MÜSİAD Karabük Şube yönetim kurulu olarak yapacağımız yatırımları anlattık. 100 milyon TL üzerinde yatırım çalışmalarımızla birlikte kentte yaklaşık 600 - 700 kişilik bir istihdama katkımız olacak. As İnşaat ve Ünal grubunun alüminyum profil üretim tesisi, Çelikoğlu Demirçelikin ilave yatırımları, Esen demir çeliğin bir yatırımları var. Bu başta ilimiz ile birlikte ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Biz büyük bir aileyiz. Karabük sonuçta ihracat bakımında ülke genelinde çok iyi konumda. Yapılacak yeni yatırımlarla ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamış olacağız. Bu yatırımların büyük kısmı bu yıl içinde hizmete girecek. Karabük olarak yatırım ve istihdamın arttırılmasına yönelik ciddi bir katkımız olacak" dedi.

Ünal, görüşmeden karşılıklı memnuniyetle ayrıldıklarını da sözlerine ekleyerek, " Üye kazanımı noktasında iyi bir konumdayız. Hedeflerimiz noktasında iyi bir konuma geldik. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Genel Merkezimizin bütün dünyanın her ülkesinde genelinde yetim vakfı çalışmasına Karabük olarak güçlü destek verdiğimizi ifade ettik.

Üniversite sanayi işbirliği konusunda güzel çalışmalarımız var. Yerelde cemiyet, dernekler ve kamu kurumları ile ikili ilişkilerimizin iyi olduğunu belirttik. Yönetime geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaları aktardık. Yönetimimizin aktifliği ve güçlü irademizin varlığından genel merkezimizin oldukça memnun kaldığını gördük. Göreve geldiğimiz günde ifade etmiştik, kapımız herkese açık. Kavgadan, dedikodudan uzak sadece kentimizin kazanması ve büyümesi adına çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Ünal, ayrıca ziyarette üyelerin istek ve taleplerini de anlattıklarını kaydederek, Genel Başkana ve Merkez Yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı Karabük Şube üyelerimiz adına teşekkür etti. - KARABÜK

MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım
MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türk Lirası, Yatırım, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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